شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 24-11-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 24-11-2022.

إيقاف تداول سهمين

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهما؛ مطاحن شرق الدلتا، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية.

البورصة تربح 7.6 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 7.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 841.239 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 609.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 62 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 72.99% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.18%، والعرب على 12.83%، واستحوذت المؤسسات على 43.36% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.63%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 40.7 مليون جنيه، 32.6 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 332.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 339.1 مليون جنيه، 67.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 12779 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 2210 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 15387 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 5256 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 4.37% ليغلق عند مستوى 2516 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.41% ليغلق عند مستوى 3637 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 3493 نقطة، وقفز ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1232 نقطة.

وصعدت أسهم 86 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 48 شركة، ولم تتغير مستويات 66 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 0.355 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 255%.

- مطاحن شرق الدلتا بسعر إغلاق 120.650 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.93%.

- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بسعر إغلاق 19.970 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.76%.

- الصناعات الكيماوية المصرية-كيما بسعر إغلاق 5.550 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.35%.

- جي بي أوتو بسعر إغلاق 4.790 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.92%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 10.930 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.44%.

- جدوى للتنمية الصناعية بسعر إغلاق 0.790 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.89%.

- مصر للألومنيوم بسعر إغلاق 25.870 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.63%.

- الكابلات الكهربائية المصرية بسعر إغلاق 0.412 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.60%.

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 3.040 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.56%.