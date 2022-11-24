شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة "دبي العقارية" تقدم تكنولوجيا المستقبل من "اتصالات مصر" في مشروعها Capital Dubai Mall بالعاصمة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار رؤيتها المستقبلية لتقديم نمط حياة عصرية، وقعت شركة دبي العقارية الرائدة في مجال التطوير العقاري، اتفاقية تعاون مع شركة اتصالات مصر من &e الرائدة في تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتقديم أحدث الخدمات التكنولوجية الذكية في أحدث مشروعاتها Capital Dubai Mall بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تراهن شركة دبي العقارية على تقديم نموذج فريد ومتطور لعملائها ما دفعها لاختيار شركة اتصالات مصر كأفضل مزود تكنولوجي.

وتقضي الاتفاقية بتوفير شركة اتصالات مصر أحدث الخدمات الذكية من تأسيس وربط نقاط الوصول الـ WiFi وأنظمة المراقبة عبر بروتوكول الـ IP، وتركيب تشغيل أنظمة التحكم والإدارة الذكية، بالإضافة للأنظمة الصوتية بمشروعات الشركة بالعاصمة الإدارية Capital Dubai Mall الذي يعد أول مشروعات الشركة بالعاصمة الإدارية، وهو عبارة عن مجمع ترفيهى تجاري ومبنى بموقع الـR7 الذي يتميز بإطلالة مباشرة على المحور المركزي والممشى السياحي.

وبهذه المناسبة أعرب المهندس خالد حجازي الرئيس التنفيذي لقطاع المؤسسات بشركة اتصالات مصر عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع شركة دبي العقارية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي نتيجة النجاحات التي حققتها اتصالات مصر في المشروعات العملاقة التي نفذتها خلال السنوات الأخيرة لا سيما داخل القطاع العقاري.

وأضاف حجازي، أن شركة دبي العقارية بالخدمات التي أضافتها بالتعاون مع اتصالات مصر، سوف تقدم نموذجا فريدا للخدمات الترفيهية داخل Capital Dubai Mall و مشروع OBSIDIER الذي تقوم على تنفيذه معتمدة في ذلك على وجود رؤية مستقبلية طموحة لتقديم أعلى قيمة مضافة داخل قطاع التطوير العقاري.