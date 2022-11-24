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شكرا لقرائتكم خبر عن أهم مؤشرات أسعار النفط والغاز الخميس.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى،اليوم الخميس، حيث سجل خام القياس العالمى برنت تسليم شهر يناير 84.9o دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس 77.77دولار للبرميل، كما سجل متوسط سلة خامات أوبك 91.90دولار للبرميل لشهر نوفمبر 2022.
وسجل متوسط أسعار الجازولين الممتاز بالسوق الأمريكية 4.357 دولار للجالون ،كما سجل متوسط أسعار الديزل بالسوق الأمريكية 5.252 دولار للجالون.