موجز الاقتصاد.. التخطيط: بورصة مسقط حريصة على توسيع التعاون مع البورصة المصرية

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 24-11-2022 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، منها " مؤشر بوبا جلوبال للمديرين التنفيذيين" تكشف عن خطط 55% من صانعي القرار المصريين نحو تغيير مقرات العمل، وشعبة التسمين: خطة جديدة لخفض تكلفة إنتاج الدواجن وضبط الأسعار خلال الشتاء".

دراسة "مؤشر بوبا جلوبال للمديرين التنفيذيين" تكشف عن خطط 55% من صانعي القرار المصريين نحو تغيير مقرات العمل

أصدرت اليوم شركة بوبا ايجيبت للتأمين، الشركة العالمية الرائدة في مجال التأمين الصحي، نتائج النسخة الثالثة من دراسة مؤشر «بوبا جلوبال» للحالة الصحية لدى المديرين التنفيذيين «Bupa Global Executive Wellbeing Index»، والذي يسلط الضوء على أحدث مستجدات ومتطلبات سوق العمل المصري. ويقوم التقرير بتحليل التأثيرات المستمرة لجائحة كورونا على المديرين التنفيذيين حول العالم، وأثر ذلك على الوضع الإقتصادي الراهن في مصر وما له من تأثير على إعادة صياغة نماذج العمل الحالية.

شعبة التسمين: خطة جديدة لخفض تكلفة إنتاج الدواجن وضبط الأسعار خلال الشتاء

انتهت شعبة التسمين باتحاد منتجي الدواجن، برئاسة أبوالفتوح مبروك من إعداد خطة جديدة لخفض تكلفة الإنتاج الداجني و ضبط الأسعار خلال موسم الشتاء، إضافة إلى مساندة صغار المربين في ظل الارتفاع الجنوني في أسعار مستلزمات الإنتاج.

أسعار الذهب اليوم ترتفع 25 جنيها.. وعيار 21 يسجل 1410جنيهات

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس ارتفاعا بحوالي 25 جنيها لتصل 1410 جنيهات للجرام لعيار 21 وهو الأكثر رواجاً في سوق الصاغة بعد موجة صعود كبيرة أمس لتصل الأسعار إلي مستويات تاريخية وفيما يلي تفاصيل حركة أسعار الذهب.

الإحصاء ينشر إجراءات القضاء على ختان الإناث بمناسبة يوم القضاء على "العنف ضد المرأة"

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، والذي يحتفل به العالم في الخامس والعشرون من نوفمبر من كل عام للمطالبة بوقف العنف ضد المرأة، ويتزامن اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة مع حملة ❞ اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة❝.

التخطيط: بورصة مسقط حريصة على توسيع التعاون مع البورصة المصرية والمؤسسات الاستثمارية

استقبلت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وفدا من بورصة مسقط برئاسة محمد محفوظ العارضي، رئيس مجلس الإدارة، وهيثم سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط.

الرقابة المالية تختتم البرنامج التدريبى لشركات التأمين بشأن معايير المحاسبة الدولية

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، برنامجًا تدريبيًا متخصصًا للكوادر المهنية بشركات التأمين المصرية، وذلك بالتعاون مع اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب بمجلس الوحدة الاقتصادية التابعة لجامعة الدول العربية، وتضمن البرنامج شرحًا كاملًا ومفصلاً لمعايير المحاسبة الدولية (IFRS 9) مع تحليل المتطلبات الخاصة به وشرح مفصل لمعيار (IFRS 17) وكيفية تطبيقه.

رانيا المشاط لرويترز: مصر نجحت في الاتفاق على تمويلات بنحو 10 مليارات دولار

قالت وكالة "رويترز" نقلا عن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر نجحت في الاتفاق على تمويلات بنحو 10 مليارات دولار، من خلال آليات تمويلية مبتكرة للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نُوَفِّي"، تأمل في أن تصبح نموذجًا للدول النامية الأخرى لحشد التمويلات المتعلقة بالمناخ.