لأول مرة في القطاع المصرفي المصري.. "الأهلي المتحد" يطلق باقة "EDGE" ذات المزايا الحصرية

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الباقة هي الأولى من نوعها التي تتيح إصدار بطاقة ائتمان بدون فائدة مدى الحياة على المشتريات والسحب النقدي.

وذلك بالإضافة إلى فتح حساب جاري بعائد يومي تنافسي يضاف شهريا.. مع الاستفادة ببرنامج مكافآت "اللؤلؤ" عند استخدام البطاقة الائتمانية القاهرة - سامية سيد - باقة "EDGE" تمثل نقلة نوعيه في منتجات القطاع المصرفي حيث تجمع بين اهتمامات العميل الادخارية والتمويليةالباقة هي الأولى من نوعها التي تتيح إصدار بطاقة ائتمان بدون فائدة مدى الحياة على المشتريات والسحب النقدي.وذلك بالإضافة إلى فتح حساب جاري بعائد يومي تنافسي يضاف شهريا.. مع الاستفادة ببرنامج مكافآت "اللؤلؤ" عند استخدام البطاقة الائتمانية

أطلق البنك الأهلي المتحد – مصر، أحد أبرز البنوك العاملة في السوق، منتجه الجديد والفريد من نوعه (باقة EDGE) ذات المزايا المتعددة والحصرية للعملاء، وهي الأولى من نوعها في القطاع المصرفي المصري على صعيد خدمات التجزئة المصرفية.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية البنك الأهلي المتحد- مصر الهادفة إلى توفير خدمة مصرفية مبتكره ومتميزة، وتحقيق التنوع بمجموعة المنتجات المقدمة للعملاء، بما يحافظ على نجاحاته المحققة بالسوق المصرية.

من جانبه، قال أسامة السيد نائب الرئيس التنفيذي - التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المتحد – مصر، إن باقة "EDGE" الجديدة تُطلق لأول مرة بالقطاع المصرفي المصري، بما يعزز من ريادة البنك في توفير كل ما هو جديد بالصناعة المصرفية لعملائه.

وأضاف أن باقة "EDGE" حيث نجحت في الجمع بين اهتمامات العميل من حيث الادخار والاقتراض، لتمثل الحل الأمثل لتوفير خيار الادخار على المبلغ المتبقي في حساب العميل بعائد تنافسي، وفي نفس الوقت تمكنه من الاقتراض عن طريق البطاقة الائتمانية، والتي تنفرد بكونها الوحيدة في السوق المصرية التي تمنح حرية سحب الكاش والشراء بدون فائدة ، لتوفر البطاقة كل هذه الامتيازات تحت مظلة واحدة، وذلك لأول مرة في مصر.

وأكد أن البنك يوفر إمكانية الحصول على خدمات باقة "EDGE" بطريقة سهلة وآمنة بأي مكان وفي أي وقت، عن طريق خاصية الـe-Account الخاص بالبنك حيث يستطيع العميل فتح الحساب من خلال الهاتف المحمول او الموقع الالكتروني الخاص بالبنك ثم زيارة الفرع لاستيفاء جميع مستندات فتح وتفعيل الحساب والتمتع بالعديد من المزايا الخاصة، بما يتوافق مع تطلعات ورؤى العملاء، والتي تمثل محورًا رئيسيًا في خطط وأهداف البنك وتوسعاته في السوق المصرية، كذلك تدعم تلك الخطوة استراتيجية البنك المركزي الهادفة إلى تعزيز فكر الشمول بين المواطنين.

وأضاف أن الباقة تتيح للعملاء فتح حساب جاري بعائد تنافسي يتم احتسابه على الرصيد اليومي للمبالغ المتاحة للاستخدام من قبل العميل والتي تزيد عن الحد الأدنى للحساب ويضاف شهريا مشيرًا إلى أن الحد الأدنى لفتح الحساب يبلغ 100 ألف جنيه مع حرية كاملة على عملية السحب والإيداع، من خلال فروع البنك البالغة 40 فرع منتشرة بكافة أنحاء الجمهورية وماكينات الصراف الآلي البالغ عددها 85 ماكينة صراف آلي

وأضاف أسامة السيد أن الباقة الجديدة تتيح أيضًا إصدار بطاقة ائتمانية للعميل مزودة بخدمة الدفع اللاتلامسيه، كما يمكنه إصدار بطاقات إضافية لأفراد عائلته.

وأشار إلى إمكانية استفادة العملاء حاملي البطاقة الائتمانية ببرنامج مكافآت البنك، والذي يتيح نقاط يتم احتسابها على عمليات السحب والمشتريات يتم استبدالها عن طريق الاتصال بخدمة العملاء، وتحويلها إلى نقود تودع في حساب العميل أو شحن رصيد الموبايل، وتنتهي صلاحية النقاط بعد مرور 24 شهر من اكتسابها.

جدير بالذكر أن البنك الأهلي المتحد – مصر ساهم في تعزيز ونشر فكر الشمول المالي عبر إطلاق عدد من المنتجات التمويلية والادخارية المتنوعة التي أدت إلى نمو قاعدة العملاء في البنك، وزادت من حجم محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية (قبل احتساب المخصصات) بنسبة 22.3% لتحقق 48.3 مليار جنيه كما في 30 يونيو 2022، مقابل 39.5 مليار جنيه كما في ديسمبر 2021، ونمت محفظة ودائع عملاء البنك بنحو 14% مسجلةً 61 مليار جنيه كما في 30 يونيو 2022، مقابل 53.5 مليار جنيه كما في 31 ديسمبر 2021.