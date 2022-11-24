شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط الأسهم السعودية والبحرينية والقطرية بختام الأسبوع.. وصعود الكويت والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.24% خاسرًا 26.66 نقطة ليغلق عند مستوى 10938.75 نقطة، وهبط المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.05% خاسرًا 0.97 نقطة ليغلق عند مستوى 1862.86 نقطة، ونزل المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.25% خاسرًا 29.46 نقطة ليغلق عند مستوى 11867.24 نقطة، فيما ارتفع مؤشرات بورصة الكويت، وصعدت بورصة البحرين.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.24% خاسرًا 26.66 نقطة ليغلق عند مستوى 10938.75 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.19% رابحًا 35.86 نقطة ليغلق عند مستوى 19167 نقطة، وبلغ حجم التداول 143.6 مليون سهم بقيمة 6.2 مليار ريال.

وهبط 15 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها الأدوية بنسبة 3.33%، أعقبه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 3.20%، يليه قطاعات تجزئة الأغذية، والخدمات التجارية والمهنية، والسلع الرأسمالية بنسبة 1.77%، 1.76%، 1.74%، على التوالي، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.57%، ثم قطاعي التأمين، وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.19%، 1.18%، على التوالي، ثم قطاعي المواد الأساسية، والطاقة بنسبة 0.6%، 0.58%، على التوالي، فيما ارتفعت قطاعات الإعلام والترفيه، والمرافق العامة، والتطبيقات وخدمات التقنية، والصناديق العقارية المتداولة، وإنتاج الأغذية، والبنوك بنسبة 2.63%، 0.75%، 0.59%، 0.23%، 0.18%، 0.15%، على التوالي.

وقفز 47 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "شمس" بنسبة 10%، ثم سهم "أم آي اس" بنسبة 6.40%، ثم سهم "مرافق" بنسبة 3.48%، وتراجع 157 سهمًا على رأسها سهم "أميانتيت" بنسبة 7.15%، ثم سهم "عذيب للاتصالات" بنسبة 6.88%، ثم سهم "صادرات" بنسبة 5.47%، فيما تصدر سهم "مرافق" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 2.1 مليار ريال سعودي.

بورصة البحرين

كما تراجع المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.05% خاسرًا 0.97 نقطة ليغلق عند مستوى 1862.86 نقطة، وبلغ حجم التداول 854.3 ألف سهم بقيمة 236.4 ألف دينار بحريني.

وهبط ببورصة البحرين قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 9.25% بضغوط هبوط سهم البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.43%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 4.6% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي أف إتش المالية بنسبة 1.48%.

فيما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 9.19% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.2%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة 7.6% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 0.57%، وصعد سهم بيت التمويل الكويتي بنسبة 0.18%.

بورصة دبي

وانخفض المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.02% خاسرًا 0.88 نقطة ليغلق عند مستوى 3325.33 نقطة، وبلغ حجم التداول 180.4 مليون سهم محققة ما قيمته 256.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 5620 صفقة لعدد 31 سهمًا.

وهبط قطاعا الاتصالات والعقارات ببورصة دبي بنسبة 1.05%، 0.42%، على التوالي، فيما ارتفعت قطاعات المرافق العامة، والصناعة، والخدمات المالية بنسبة 0.27%، 0.18%، 0.11%، على التوالي.

وزاد 12 سهمًا على رأسها مصرف عجمان بنسبة 5.65%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 4.31%، وتراجع 15 سهمًا على رأسها شركة دار التكافل بنسبة 3.92%، ثم سهم شركة سوق دبي المالي بنسبة 1.89%، فيما تصدر سهم شركة الخليج للملاحة القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 77.3 مليون ورقة بقيمة 46.2 مليون درهم.

بورصة قطر

ونزل المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.25% خاسرًا 29.46 نقطة ليغلق عند مستوى 11867.24 نقطة، وبلغ حجم التداول 138.3 مليون سهم بقيمة 472.6 مليون ريال عبر تنفيذ 15.1 ألف صفقة، وتراجع 31 سهمًا، وارتفع 12 سهمًا، واستقرت 5 أسهم.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها التأمين بنسبة 3.08%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.11%، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.99%، وأخيرًا قطاعي الصناعات، والعقارات بنسبة 0.45%، 0.44%، على التوالي، فيما ارتفع قطاعي النقل، والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.8%، 0.45%، على التوالي.

بورصة أبو ظبي

صعد مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.058% رابحًا 6.08 نقطة ليغلق عند مستوى 10514.52 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.460 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 201 مليون سهم، بقيمة 1.3 مليار درهم، عبر تنفيذ 13 ألف صفقة.

وقفزت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الرعاية الصحية بنسبة 4.08%، أعقبه قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.59%، يليه قطاعي الطاقة والمرافق بنسبة 0.84%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.22%، فيما تراجع قطاعي العقارات والصناعة بنسبة 1.04%، 0.83%، على التوالي.

وارتفع 28 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للتكافل" بنسبة 14.97%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 10%، ثم سهم "شركة الخليج للمشاريع الطبية" بنسبة 8.11%، وتراجع 30 سهمًا على رأسها سهم "شركة بيانات أيه أي بي أل سي" بنسبة 5.34%، ثم سهم "شركة أركان لمواد البناء" بنسبة 2.53%، ثم سهم "شركة ريسبونس بلس القابضة" بنسبة 2.31%، فيما تصدر سهم "الشركة الوطنية العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 251.1 مليون درهم.

بورصة الكويت

كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.41% رابحًا 31.25 نقطة ليغلق عند مستوى 7586.59 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.32% رابحًا 26.97 نقطة ليغلق عند مستوى 8486.24 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.80% رابحًا 45.46 نقطة ليغلق عند مستوى 5704.58 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.90% رابحًا 52.12 نقطة ليغلق عند مستوى 5866.20 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 144.8 مليون سهم بقيمة 33.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 7554 صفقة، وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 5.08%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.09%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.71%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.58%، ثم قطاعي العقار، والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.38%، 0.3%، على التوالي، ثم قطاعي المواد الأساسية، والخدمات المالية بنسبة 0.24%، 0.22%، على التوالي، فيما تراجعت قطاعات المنافع، والتأمين، والطاقة بنسبة 0.51%، 0.29%، 0.25%، على التوالي.