شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 12673 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 2193 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 15255 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 5232 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.62% ليصل إلى مستوى 2498 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.63% ليصل إلى مستوى 3609 نقطة.