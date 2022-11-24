شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات: اتفاقية لإنشاء مركز بيانات سحابى لتوفير خدمات استضافة البيانات بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة المصرية للاتصالات، أول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر، وشركة Cloud4C وكيل شركة SAP العالمية، لتطوير وإنشاء البنية التحتية الدولية، وذلك لاعتماد مركز البيانات الاقليمى RDH الخاص بالشركة المصرية للاتصالات كأحد مراكز البيانات الدولية المعتمدة لاستضافة أجهزة Cloud4C لتقديم خدمات RISE With SAP.

وقع الاتفاقية كل من المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات، وراكيش ريدى المدير الإقليمى لشركة Cloud4C فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بحضور إيمانيويل رابتوبولس رئيس شركة SAP فى منطقة جنوب أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والمهندس محمد سامى المدير العام لشركة SAP مصر.

وتتيح هذه الاتفاقية للشركة المصرية للاتصالات استضافة نقطة ارتكاز محليه لشركة Cloud4C لتقديم خدمات RISE with SAP من مركز البيانات الإقليمى RDH الخاص بالمصرية للاتصالات، والذى يعد أكبر مركز بيانات فى مصر والحاصل على شهادة Tier III Uptime، كما تمنح شركة SAP الفرصة لدعم وتعزيز استراتيجية الحكومة المصرية للتحول الرقمى وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، والتوسع فى خدمه عدد أكبر من العملاء محليا وإقليميا اعتمادا على البنية التحتية الدولية والإقليمية المتميزة للشركة المصرية للاتصالات.

تأتى هذه الخطوة فى إطار توجه الدولة نحو الإسراع من خطى التحول الرقمى بما يصاحبه من زيادة الاعتماد على الخدمات السحابية وزيادة الطلب على خدمات البيانات وضرورة العمل على تحسين الأمن السيبراني ، حيث تقوم شركة Cloud4C من خلال هذا التعاون مع المصرية للاتصالات بإنشاء مركز بيانات سحابى لتوفير خدمات استضافة البيانات داخل مصر، بما يلبى الطلب المتزايد على خدماتSAP من مختلف القطاعات الحيوية كقطاع الخدمات المالية والرعاية الصحية وغيرها.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي فى إطار حرص الدولة المصرية على توطين صناعة مراكز البيانات، وخلق البيئة الجاذبة للاستثمارات في مجال إنشاء وإدارة مراكز البيانات، وتقديم خدمات الاستضافة والحوسبة السحابية خاصة مع تسارع وتيرة التحول الرقمى في مصر والجهود المبذولة لتوفير الخدمات الرقمية للمواطنين؛ مشيرا إلى اهتمام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإعداد الكفاءات الرقمية المتخصصة في تكنولوجيات التحول الرقمى لاسيما في التقنيات المتقدمة والتى من بينها علوم البيانات والحوسبة السحابية.

وقال المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات أن توقيع هذه الاتفاقية "يأتى فى إطار استراتيجية المصرية للاتصالات كأول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر، بما يضمن حصول عملائها على أعلى مستوى من الخدمات التكنولوجية المتقدمة" وأضاف أن هذه الخطوة" ستدعم التحول الرقمى فى البلاد من خلال دعم المؤسسات والشركات فى رحلتها نحو تقديم خدمات رقمية متميزة اعتمادًا على البنية التحتية القوية التى تمتلكها المصرية للاتصالات"

من جانبه قال راكيش ريدي المدير الإقليمى لشركة Cloud4C فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا :"سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع المصرية للاتصالات لإنشاء مركز البيانات السحابية داخل مصر والذى سيساهم هذا المركز فى تمكين مؤسسات القطاع العام والخاص من الاستفادة من مزايا الخدمات السحابية والتحول إلى ما تطلق عليه SAP المؤسسات الذكية، وهى المؤسسات المستدامة القادرة على اعتماد أحدث التقنيات وأفضل الممارسات" مضيفًا "سيكون فى مقدور الشركات فى مصر الاستفادة من التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعى المدمج وتعلم الآلة والأتمتة، والتحول نحو النموذج السحابى بأقل مخاطر وتكاليف ممكنة وهم يعلمون أن بياناتهم مؤمنة بالكامل".