شكرا لقرائتكم خبر عن 217 مليون دولار الواردات المصرية من الشاى منذ بداية 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الواردات المصرية من الشاى ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، حيث رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع إجمالى الواردات خلال الشهور الـ8 الأولى من العام الجارى 2022، مقابل نفس الفترة من عام 2021.

وأظهرت بيانات الجهاز، أن واردات الشاى الإجمالية سجلت نحو 217 مليون و371 ألف دولار عام 2022، مقابل 175 مليون و191 ألف دولار، فى نفس الفترة عام 2021، بزيادة بلغت 42 مليون و180 ألف دولار.

وشهدت واردات مصر من الشاي تباين ملحوظ منذ بداية العام الجاري، حيث بلغت قيمة الواردات من الشاي في شهر أغسطس فقط نحو 16 مليون و386 ألف دولار، مقابل 14 مليون و893 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو مليون و493 ألف دولار، بينما شهدت الواردات تراجعا في فترات أخرى، حيث بلغت القيمة الإجمالية لواردات الشاي في مايو الماضي نحو 22 مليونا و544 ألف دولار، بينما كانت نحو 27 مليونا و79 ألف دولار في شهر مايو عام 2021، بتراجع بلغ نحو 4 ملايين و535 ألف دولار.

وجاءت واردت الشاي ضمن قائمة أهم الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية غير المعمرة في أغسطس الماضي، والتي بلغت قيمتها الإجمالية بلغت مليار و168 مليون دولار، مقابل مليار و404 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ نحو 235 مليون و473 ألف دولار.