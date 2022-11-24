شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الدواجن فى مصر بقيمة 2 جنيه فى الكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية عن أن أسعار الدواجن بالمزارع تشهد تراجع ملحوظ اليوم، ليسجل كيلو الفراخ البيضاء 36 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، فى حين يصل السعر للمستهلك فى الأسواق بين 40 إلى 42 جنيهًا، وقد يختلف هذا السعر بحسب كل منطقة.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن سعر الفراخ البيضاء 36 جنيهًا، سعر الساسو 48 جنيهًا، والكتكوت الأبيض 3.5 إلى 4.30 جنيها وأمهات بيضاء 33 جنيها للكيلو والكتكوت الساسو 3 إلى 3.25 جنيه، وهذه الأسعار تعبر عن أسعار الجملة وليس السعر النهائى للمستهلك.

يشار إلى أن هذه الأسعار يضاف عليها تكاليف النقل ومكاسب التجار، والتى تختلف من منطقة إلى أخرى ومن سوق إلى آخر، الأمر الذى الذى يجعل سعر كيلو الدواجن مختلف داخل كل محافظة.