شكرا لقرائتكم خبر عن 5 رسائل من وزير قطاع الأعمال العام للعاملين بشركات الأدوية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور مهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، عددا من الرسائل والطلبات للعاملين ولقيادات الشركة العربية للأدوية، حيث تابع موقف توفر المواد الخام اللازمة للعمليات الإنتاجية ،وكفاءة التشغيل ونسب الطاقة الإنتاجية وعمليات الصيانة الدورية، ومشروعات التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد "GMP".

وأكد الدكتور مهندس محمود عصمت ، وزير قطاع الأعمال العام ،على اهتمام الدولة بتوطين صناعة الأدوية، وحرص وزارة قطاع الأعمال العام على تطوير شركاتها التابعة العاملة في مجال إنتاج المستحضرات الطبية ،التي تمثل أحد الصناعات الاستراتيجية الهامة.

ماذا طلب الوزير من العاملين بالشركة "العربية للأدوية" التى تنتج بخاخات الاستنشاق، إلى جانب منتجاتها من الأدوية المُسكنة للآلام والصداع النصفي وموسعات الشعب الهوائية والكورتيزون ومضادات الفطريات والحساسية ومستحضرات التجميل.

1- طالب بتعظيم الانتاج لتلبية احتياجات السوق المحلي.

2- وزيادة حجم الصادرات للأسواق الخارجية.

3- وضرورة الاهتمام بالبحوث والتطوير لمواكبة التطور العلمي في صناعة الأدوية.

4- العمل على جذب شركات من القطاع الخاص المحلي والأجنبي للتصنيع على خطوط الشركات التابعة.

5- التعاون في إنتاج مستحضرات جديدة.