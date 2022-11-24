شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات حول مستجدات مشروع التحول الرقمى بشركات قطاع الأعمال العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة قطاع الأعمال العام جهودها للانتهاء من استكمال مشروع التحول الرقمى فى شركاتها التابعة ، بما يساهم فى تطويرها وميكنتها بشكل تام.

ومؤخرا عقد الدكتور مهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين فى مجال التحول الرقمي تعرف علي التفاصيل فى 6 معلومات.

1- تحرص الوزارة على التحول الرقمي وميكنة نظم العمل بالشركات التابعة.

2- يتم استخدام أحدث التقنيات المعلوماتية والمعايير الرقمية العالمية.

3- تجهيز وتطوير البنية التحتية وتأهيل العاملين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة ونظم العمل المميكنة.

4- الارتقاء بمنظومة العمل ورفع كفاءة الإنتاج.

5- السعى لتدفق البيانات بسرعة ودقة عالية، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي.

6- دعم كبير من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإنجاز مشروع التحول الرقمي في الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.