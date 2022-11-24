شكرا لقرائتكم خبر عن مليار و211 مليون دولار صادرات مصر من الفواكه الطازجة فى 8 أشهر عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت الصادرات المصرية من الفواكة الطازجة بشكل كبير منذ بداية العام الجارى 2022، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت قيمة الزيادة نحو 12 مليون و951 ألف دولار فى الفترة من يناير وحتى أغسطس الماضى.

وقدرت بيانات جهاز الإحصاء، إجمالى الصادرات المصرية من الفواكه الطازجة بلغت نحو مليار و211 مليون دولار فى الـ8 أشهر الأولى من العام الجارى، مقارنة بنحو مليار و198 مليون دولار فى نفس الفترة من العام الماضى 2021، بزيادة بلغت نحو 12 مليون و951 ألف دولار.

وتكتسب الصادرات المصرية من الفواكه حيزا كبيرا بين أهم السلع التي تصدرها مصر للخارج، لما تتسم به من ميزة نسبية كبيرة في المنطقة، وهو ما يفسر ارتفاع حجم الصادرات المصرية من الفواكه الطازجة، حيث بلغت قيمة صادرات شهر أغسطس الماضي نحو 51 مليون و664 ألف دولار، بينما كانت نحو 29 مليون و890 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 21 مليون و774 ألف دولار، وجاءت صادرات الفواكه الطازجة ضمن قائمة صادرات المواد الخام والتي ارتفعت قيمتها إلى 198 مليون و442 ألف دولار في أغسطس الماضي، مقابل نحو 158 مليون و719 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 39 مليون و723 ألف دولار.