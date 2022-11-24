شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 23-11-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 23-11-2022.





إيقاف تداول 5 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ مصر للأسواق الحرة، عبر المحيطات للسياحة، بنك قطر الوطني الأهلي، الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى.

البورصة تربح 5.1 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية خلال جلسة المزاد، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، ومالت تعاملات المصريين للشراء، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 5.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 833.645 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 624.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 66.1 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.14% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.54%، والعرب على 10.32%، واستحوذت المؤسسات على 27.68% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.31%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 53.3 مليون جنيه، 40 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 44.4 مليون جنيه، 15.5 مليون جنيه، 141.5 ألف جنيه، 33.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 12600 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 2189 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 15189 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 5182 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 2411 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3517 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 3460 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1231 نقطة.

وصعدت أسهم 65 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 69 شركة، ولم تتغير مستويات 64 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- عبر المحيطات للسياحة بسعر إغلاق 0.048 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- مصر للأسواق الحرة بسعر إغلاق 13.310 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.04%.

- بنك قطر الوطني الأهلي بسعر إغلاق 17 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.92%.

- الصناعات الكيماوية المصرية-كيما بسعر إغلاق 5.170 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.77%.

- فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بسعر إغلاق 4.740 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.52%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 3.120 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.96%.

- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بسعر إغلاق 0.322 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.01%.

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 20.670 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.97%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 1.119 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.93%.

- العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بسعر إغلاق 26.120 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.78%.