أخبار البورصة اليوم الأربعاء 23-11-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 23-11-2022، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية خلال جلسة المزاد، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، ومالت تعاملات المصريين للشراء، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 5.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 833.645 مليار جنيه.





إيقاف تداول 5 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ مصر للأسواق الحرة، عبر المحيطات للسياحة، بنك قطر الوطني الأهلي، الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى.

البورصة تربح 5.1 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية خلال جلسة المزاد، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، ومالت تعاملات المصريين للشراء، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 5.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 833.645 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 624.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 66.1 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.14% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.54%، والعرب على 10.32%، واستحوذت المؤسسات على 27.68% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.31%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 53.3 مليون جنيه، 40 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 44.4 مليون جنيه، 15.5 مليون جنيه، 141.5 ألف جنيه، 33.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 12600 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 2189 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 15189 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 5182 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 2411 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3517 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 3460 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1231 نقطة.

وصعدت أسهم 65 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 69 شركة، ولم تتغير مستويات 64 شركة.

أسهم خزينة

أعلنت شركات ابن سينا فارما، بالم هيلز للتعمير، المتحدة للإسكان والتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية، شراء الأولى 800 ألف سهم خلال جلسة أمس الثلاثاء، شراء الثانية 1.4 مليون سهم تمثل نسبة 0.05% من أسهم الشركة، شراء الثالثة 100 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.68% من أسهم رأس المال، شراء الرابعة 750 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 3.35%.





تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، اودن للاستثمارات المالية، النعيم القابضة للاستثمارات، المصرية لنظم التعليم الحديثة، العربية لإدارة وتطوير الأصول، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي 1493 سهم، 20 ألف سهم، 117.3 ألف سهم، 103 ألف سهم، 500 ألف سهم، 4 آلاف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي.

وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 81.2 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة راية القابضة للاستثمارات المالية 4.7 مليون سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية 579.6 ألف سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، الأهلي للتنمية والاستثمار، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 450 ألف سهم، 100 ألف سهم، 550 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب)، بيع المساهم أيمن إبراهيم عبد المنعم النحاس 6 ملايين سهم بسعر 0.341 جنيه بقيمة إجمالية 2 ملايين جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 7.12% إلى 6.057%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة نيوبرنت لتداول الأوراق المالية.

أعلنت الشركة المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، بيع المساهم محمد أشرف عمر عمر عدد 460 ألف سهم بسعر 2.4 جنيه بقيمة إجمالية 1.1 مليون جنيه، لتنخفض نسبة مساهمته من 5.014% إلى 4.719%، وتم تنفيذ صفقة من خلال شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية.





هشام عز العربأعلنت شركة جي بي أوتو، موافقة مجلس الإدارة على استقالة أمين هشام محمد أمين عز العرب عضو مجلس الإدارة المستقل من عضوية المجلس، وذلك بعد تقدمه باستقالته التزامًا بأحكام قانون البنوك في ضوء ترشيحه لشغل منصب في أحد البنوك الكبرى المقرضة للشركة.





نتائج الأعمال أعلنت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022، وبلغت إيرادات التشغيل 89.3 مليون جنيه مقابل 103.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغت صافي الخسائر 84.9 مليون جنيه مقابل مع أرباح 4.3 مليون جنيه.

أعلنت شركة مصر للأسواق الحرة، تحقيق إيرادات نشاط بلغت 232.8 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022 مقابل 237 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 49 مليون جنيه مقارنة مع 46.8 مليون جنيه.