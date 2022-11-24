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وذكرت وزارة النقل الصينية في بيانات رسمية لها، أن الاستثمار في الأصول الثابتة للنقل البري والمائي بلغ ما يقرب من 2.47 تريليون يوان في الأشهر العشرة الأولى من العام، بزيادة 9.5 % على أساس سنوي، مضيفة أن الاستثمار في النقل البري بلغ 2.34 تريليون يوان، بزيادة 9.6 % على أساس سنوي، فيما ارتفع الاستثمار في الممرات المائية الداخلية بنسبة 9.2 % على أساس سنوي إلى 63.4 مليار يوان.وزادت استثمارات الممرات المائية الساحلية بنسبة 8.2% عن العام السابق إلى 65.2 مليار يوان.
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