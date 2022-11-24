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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير الزراعة الأردني المهندس خالد حنيفات التقى وفدا من المجلس الدولي للتمور برئاسة المديرة الإدارية والمالية رهام الحربي، على هامش حضور ومشاركة المجلس في المهرجان الدولي الرابع للتمور الأردنية، الذي يقام بمشاركة جاهزة خليفة الدولية لنخيل التمر وجمعية التمور الأردنية.

وأكد حنيفات استعداد بلاده للتعاون والتنسيق مع المجلس لخدمة قطاع التمور، والسعي لنجاح المجلس ليكون مظلة لهذا القطاع المهم. وأشار إلى أن الأردن تستكمل حالياً الإجراءات النظامية لإيداع وثيقة الانضمام للمجلس.

من جهتها، أكدت الحربي، أن الأردن تعد من أوائل الدول التي عملت وأشرفت على مراحل التأسيس والمشاركة في وضع القوانين وصياغة الأنظمة الخاصة بالمجلس.

وأشارت إلى حرص المجلس على خدمة الدول الأعضاء وتطوير قطاع النخيل والتمر، والاستفادة من الخبرات المتميزة لكل دولة، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات المتميزة بالأردن.