ترسية رخصة كشف خام الجبس في موقع آبار القصب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أرست وزارة الصناعة والثروة المعدنية منافسة رخصة كشف خام الجبس في موقع آبار القصب، على شركة الخياط للجبس المحدودة، وذلك بعد المزايدة الالكترونية التي أجرتها الوزارة بمشاركة الشركات المؤهلة للحصول على الرخصة.

وأوضحت الوزارة، أن المزايدة أجريت الكترونيا بمشاركة الشركات المؤهلة البالغ عددها 8 شركات، وذلك ضمن خطط الوزارة للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية التي تتمتع بها المملكة، لافتة إلى أن المنافسة على الرخصة مرت بعدة مراحل تخللها عقد ورش عمل ولقاء تعريفي للمتأهلين للمنافسة، جرى من خلالها إيضاح طريقة وآلية المزايدة على موقع الرخصة، كما أتاحت الوزارة فرصة الاطلاع على الموقع من خلال الزيارة الحقلية للتعرف عن قرب على ما يضمه الموقع.

وأكدت أنها تهدف من خلال طرح المنافسات التعدينية والإعلان عن مراحلها إلى تنظيم إجراءات عمليات المنافسة، وتعزيز الشفافية والعدالة في طرح المنافسات التعدينية، ودعم المستثمرين، وتعزيز الاستثمار في قطاع التعدين، بالإضافة إلى تشجيع الصناعات الوطنية، والإسهام في تنمية المحتوى المحلي، مضيفا أن إعلان الوزارة عن الفرص بشكل دوري، وإتاحتها أمام المستثمرين يأتي تماشيا مع أحد مستهدفات نظام الاستثمار التعديني الجديد لرفع مستوى الشفافية في القطاع.

وكانت الوزارة أعلنت في أغسطس الماضي عن طرح فرصة استثمارية للحصول على رخصة كشف عن خام الجبس في موقع آبار القصب، مبينة أن خام الجبس يظهر في منطقة الرخصة على شكل رواسب طبقية سميكة.

يذكر أن خام الجبس يظهر في منطقة الرخصة في موقع آبار القصب، الذي يمتد إلى مساحة تبلغ أكثر من 0.6 كلم2، جنوب مركز نبط بمنطقة المدينة المنورة، على شكل رواسب طبقية تصل سماكتها إلى عدة أمتار، إضافة إلى أن جيولوجية تلك المنطقة تتكون من رواسب بحرية ضمن متكون الرغامة، كما تبرز في المنطقة رواسب سميكة من الجبس الشاطئي والإنهيدرايت تمتد بشكل متقطع من الجنوب (ينبع) إلى الشمال (أملج) على طول الطريق الساحلي للبحر الأحمر، حيث تحدها من الشرق صخور الدرع العربي.

منافسة رخصة كشف في موقع آبار القصب:







الشركات المتنافسة 8 شركات.



الشركة الفائزة الخياط للجبس المحدودة.



خام الجبس في موقع آبار القصب:





يمتد لمساحة 0.6 كلم2.



يقع جنوب مركز نبط بمنطقة المدينة المنورة.



يمتد بشكل متقطع من الجنوب (ينبع) إلى الشمال (أملج).



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