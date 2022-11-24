السياحة بصدد تهيئة استراتيجيتي العمرة وتطوير الطائف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف وزير السياحة أحمد الخطيب أن الوزارة بصدد تهيئة استراتيجية العمرة، واستراتيجية تطوير مدينة الطائف، والتجهيز لموسم الشتاء، إلى جانب الجهود المبذولة حاليا لمواكبة كأس العالم.

وأكد الوزير في اللقاء الشهري الافتراضي الثاني للوزارة، الذي ضم مجموعة من منظمي الرحلات السياحية في المملكة، على رفع جودة المنتج، لا سيما مع تزايد أعداد الشركات العاملة في القطاع والتي بلغ عددها 777 شركة منذ إنشاء الوزارة، معربا عن تطلعه لأن يصل العدد إلى 3 آلاف شركة، لإيجاد مزيد من فرص التنافس وتجويد الخدمات من خلال طرح برامج سياحية تتميز بالتنوع والثراء، خاصة وأن المملكة تزخر بالمعالم التاريخية والدينية والحضارية.

تحفيز ودعم

وحفز وزير السياحة الخطيب أصحاب المشروعات الصغيرة على تقديم دراسات جدوى جادة للحصول على الدعم اللازم وتقديم خدمات سياحية ذات كفاءة عالية، مبينا أن الصندوق قدم دعما بقيمة مليار ريال لأكثر من 50 من المشاريع المتوسطة والصغيرة.

تأهيل وتدريب

وأثنى على المنشآت التي أحرزت تقدما ملموسا في هذا المجال وأن الشباب السعودي جاهز لتحمل المسؤولية، مؤكدا حرص الوزارة على تأهيل وتدريب الراغبين بالعمل في القطاع، مشيرا إلى أن الوزارة رصدت مبلغ 100 مليون ريال سنويا لهذه الغاية، وأوصى المستثمرين في القطاع السياحي على استقطاب أكبر لأبناء وبنات الوطن. وأشار إلى أن الوزارة سوف تواصل دورها للتأكد من معدلات التوظيف والتدريب للسعوديين والسعوديات في القطاع السياحي.

فرص واعدة

واستعرض الخطيب الفرص الاستثمارية الواعدة التي يتيحها قطاع السياحة في المملكة، والخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة، والممكنات التي يوفرها صندوق التنمية السياحي، مبينا أن المملكة تحتضن عددا من المشروعات السياحية الجاذبة التي يجري العمل عليها في المملكة في مختلف الوجهات مثل نيوم وسواحل البحر الأحمر التي ستكون أفضل وجهة بحرية عالمية في المستقبل القريب، مشددا على جهود توطين الوظائف وتأهيل السعوديين في القطاع السياحي.

تعاون إيجابي

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تطوير المنتج السياحي الوطني، منوها بالتعاون الإيجابي من مختلف القطاعات الحكومية ذات العلاقة بتنظيم الرحلات، وصولا إلى تقديم تجربة سياحية متكاملة ترتقي لتطلعات الزوار والسياح القادمين إلى المملكة، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة، حيث تتطلع القيادة لاستقبال 30 مليون حاج ومعتمر سنويا بحلول العام 2030م.

اقتراحات وملاحظات

واستمع إلى الاقتراحات والملاحظات التي قدمها مجموعة من منظمي الرحلات السياحية من مختلف مناطق المملكة، ووجه بضرورة العمل على حل جميع المعوقات التي يمكن أن تعترض الارتقاء بالقطاع السياحي، مشيرا أن الوزارة حريصة على تقديم كامل الدعم للعاملين كافة في القطاع السياحي بالمملكة.