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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المياه الوطنية بمنطقة المدينة المنورة انتهت من تنفيذ مشروع خطوط وشبكات الصرف الصحي بتكلفة تجاوزت 19.5 مليون ريال، لخدمة ثلاثة مخططات بمحافظة مهد الذهب، وهي: مخطط المقيدرة، والمخطط الشمالي، والمخطط الجنوبي.

وبينت الشركة أن تشغيل خطوط وشبكات الصرف الصحي في محافظة مهد الذهب جاء بهدف تعزيز المنظومة، وزيادة نسب التغطية، وتحسين الكفاءة التشغيلية للخدمات البيئية، مبينة أن أطوال الخطوط الرئيسة تجاوزت (7.8) كيلو مترات طولية، كما تجاوز أطوال الشبكات 26.2 كم طوليا.

وأوضحت أنها ماضية في تنفيذ خطتها لتطوير وتحسين الخدمات المائية والبيئية في المحافظة، مشيرة إلى أن المشروع يهدف لرفع الضرر البيئي عن العديد من الأحياء، كما أنه يعد أحد أدوات تحسين أداء الاستراتيجية لرفع مستوى الخدمات المقدمة.