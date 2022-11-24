شكرا لقرائتكم خبر المياه الوطنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبينت الشركة أن تشغيل خطوط وشبكات الصرف الصحي في محافظة مهد الذهب جاء بهدف تعزيز المنظومة، وزيادة نسب التغطية، وتحسين الكفاءة التشغيلية للخدمات البيئية، مبينة أن أطوال الخطوط الرئيسة تجاوزت (7.8) كيلو مترات طولية، كما تجاوز أطوال الشبكات 26.2 كم طوليا.وأوضحت أنها ماضية في تنفيذ خطتها لتطوير وتحسين الخدمات المائية والبيئية في المحافظة، مشيرة إلى أن المشروع يهدف لرفع الضرر البيئي عن العديد من الأحياء، كما أنه يعد أحد أدوات تحسين أداء الاستراتيجية لرفع مستوى الخدمات المقدمة.
كانت هذه تفاصيل خبر المياه الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.