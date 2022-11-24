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وسلط اللقاء الضوء على الفرص الاستثمارية ومزايا مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لحثهم على الاستثمار في المدينة كأحد أهم المشاريع في المملكة، فضلا عن كونها بيئة أعمال محفزة من خلال مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات عالمية المستوى، التي تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعتمد المدينة على موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتقدمة ولوائحها التشريعية المساعدة للمستثمرين.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المدينة الاقتصادية استضافت بمقرها في جدة وفدا من رجال الأعمال الذين يمثلون مجموعة من أكبر الشركات السويسرية والمتخصصة في قطاع البنية التحتية.وسلط اللقاء الضوء على الفرص الاستثمارية ومزايا مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لحثهم على الاستثمار في المدينة كأحد أهم المشاريع في المملكة، فضلا عن كونها بيئة أعمال محفزة من خلال مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات عالمية المستوى، التي تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعتمد المدينة على موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتقدمة ولوائحها التشريعية المساعدة للمستثمرين.

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