غرفة الرياض تبحث مع التأمينات خدمات المشتركين من قطاع الأعمال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقشت غرفة الرياض ممثلة بلجنة الموارد البشرية خلال لقاء مع مسؤولي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية العديد من المواضيع والتحديات المرتبطة باشتراكات المنشآت والمستفيدين من خدمات المؤسسة.

وأوضح مساعد المحافظ للشؤون التأمينية سعود الجهني أن المؤسسة تعمل لخدمة أكثر من 17 مليون عميل متضمنة 900 ألف منشأة وفقاً لأفضل المعايير من خلال خدمة أصحاب الأعمال والمنشآت بكافة فئاتها وتخصصاتها من منشآت صغيرة ومتوسطة وكبيرة، ووفق رؤية تهدف لإيجاد تأمين اجتماعي مستدام للمشتركين وعائلاتهم. وبين الجهني أن المؤسسة تعمل على تجويد وتطوير آليات العمل لخدمة أصحاب العمل والمشتركين والمتقاعدين والمستفيدين، وذلك بتهيئة 49 خدمة مخصصة لقطاع الأعمال مؤتمتة بالكامل، مع استحداث إدارة للعلاقات الحكومية والخاصة للمنشآت المتوسطة والكبيرة، مشيرا إلى أن المؤسسة ترحب باقتراحات قطاع الأعمال لما يخدم أعمالهم.

بدوره ذكر رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بالغرفة المهندس منصور بن عبدالله الشثري أن الغرفة عقدت العديد من الورش واللقاءات مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مفيدا أن اللقاء يأتي امتدادا لتجاوب المؤسسة والقائمين عليها مع قطاع الأعمال وفرصة لتقديم مقترحات جديدة وهادفة تخدم قطاع الأعمال والمؤسسة معا.

مؤسسة التأمينات:

