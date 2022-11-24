المملكة تترأس اجتماعات مجلس إدارة وجمعية معهد المواصفات للدول الإسلامية

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وتأتي مشاركة المملكة في الاجتماعات تأكيدا على دورها المحوري إقليميا ودوليا في تعزيز التعاون والعمل الإسلامي المشترك في جميع المجالات، حيث جاءت رئاستها لأعمال الاجتماعات الحالية عقب انتخابها لرئاسة مجلس الإدارة لمرتين متتاليتين، وهو ما يعكس حجم التأثير الذي أحدثته المملكة في النشاطات الإسلامية المتعلقة بأعمال التقييس والمواصفات والجودة.وناقشت الاجتماعات عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، كما تضمنت المشاركة استعراض القرارات المتخذة في الاجتماع الخامس لمجلس إدارة التقييس بالمعهد (SMC)، والاجتماع الثالث للجنة مجلس الإدارة الدائمة للاستراتيجية، والاجتماع الثالث للجنة مجلس الإدارة الدائمة للمالية (BoD/FC)، بمشاركة وفود الدول الإسلامية أعضاء المعهد وعدة منظمات إقليمية ودولية.
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