50 شركة سلوفانية تبحث فرص الاستثمار بالمملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبحث 50 شركة سلوفانية تمثل عددا من القطاعات الاقتصادية، فرص الاستثمار بالمملكة، وذلك خلال لقاء استضافه اتحاد الغرف السعودية وحضره عدد من أصحاب الأعمال السعوديين.

وأوضح وزير الدولة نائب وزير الخارجية في جمهورية سلوفينيا صموئيل أوبوجار، الذي رأس وفدا يتكون من 50 شركة سلوفانية لبحث فرص التعاون مع أصحاب الأعمال السعوديين، أن بلاده تتطلع لزيادة وتطوير التعاون مع المملكة والعمل معها بشكل وثيق على كافة الأصعدة، حيث تعدها مفتاحا لنجاح شراكتها بالمنطقة خاصة في ظل ما توفره رؤية المملكة 2030 من فرص للشراكة بين البلدين. وقال «نهدف لزيادة وتطوير التعاون مع المملكة التي نعتبرها مفتاحا للشراكة بالمنطقة ونرغب بالعمل معها بشكل أوثق وبخاصة في ظل رؤية 2030».

وبين صموئيل أوبوجار أن سلوفينيا تحقق تقدما كبيرا كعضو في الاتحاد الأوروبي، ولديها قطاعات اقتصادية قوية وشركات تتطلع بقوة لإقامة شراكات تجارية واستثمارية مع قطاع الأعمال السعودي، فضلا عن الجهود المشتركة لتوقيع اتفاقية تعاون مع المملكة تغطي المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والتعليمية.

من جهته أكد نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية المهندس طارق الحيدري أن حكومة المملكة مهتمة بتفعيل التعاون الثنائي مع دول الاتحاد الأوروبي بشكل عام ودول وسط وشرق أوروبا بشكل خاص ومن بينها جمهورية سلوفينيا.

ولفت « الحيدري» لتواضع حجم العلاقات التجارية بين المملكة سلوفينيا على الرغم من الإمكانيات الاقتصادية للبلدين، مشيرا إلى وجود فرص استثمارية واعدة للتعاون في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والزراعة والسياحة والبنية التحتية والصناعات الدوائية والكيماوية. وشهد اللقاء تقديم عروض حول بيئة الاستثمار بالمملكة ورؤية المملكة 2030، والفرص الاستثمارية المتاحة في جمهورية سلوفينيا.