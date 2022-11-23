شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع تاريخى للذهب فى مصر وعيار 21 بـ1350 جنيها لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم في التعاملات المسائية تسجيل صعود بحوالي 20 جنيها، ليبلغ جرام الذهب 1350 جنيها لأول مرة في تاريخ تسعير المعدن النفيس في البلاد، وكانت الأسعار تسجل مستوى 1330 جنيها للجرام في التعاملات الصاحية لعيار 21 ليواصل قفزته مسجلاً 1350 جنيها الآن.





أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 18 سجل 1159 جنيهات.

عيار 21 سجل 1350 جنيهات.

عيار 24 سجل 1545 جنيها.

الجنيه الذهب 10816 جنيها.

على مستوى الأسعار العالمية، تحرك الذهب في نطاق تداول محدود اليوم 23 نوفمبر، مع ترقب المستثمرين لبيان اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، والذي قد يوفر مؤشرات بخصوص المزيد من الرفع لأسعار الفائدة، وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1737.79 دولار للأونصة، فى حين لم يطرأ تغير يذكر على العقود الأميركية الآجلة للذهب وسجلت 1738.20 دولار للأونصة.

ومن المنتظر إعلان بيان اجتماع لجنة السياسات النقدية للفدرالي الأميركى، الذى عقد في الأول والثاني من نوفمبر تشرين الثاني، كما من المتوقع أن يتلمس المستثمرون مؤشرات أيضاً من بيانات السلع المعمرة وطلبات إعانة البطالة الأميركية.

ورفع الفدرالي سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس هذا الشهر، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 21.06 دولار للأونصة، في حين ارتفع البلاتين 0.3% إلى 993.38 دولار للأونصة وارتفع البلاديوم 0.8% إلى 1875.45 دولار للأونصة.