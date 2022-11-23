شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم..ارتفاع النفط عالميا والذهب فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الاقتصادية الهامة لعل أبرزها حركة الأسهم في سوق المال المصرى، وكذلك سعر الذهب الذى يسجل مستويات قياسية فى الفترة الحالية، إضافة إلى نشاط الوزارات الاقتصادية.ارتفاع أسعار النفط
رتفعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم بعد أن طغت بيانات أظهرت تراجعا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكي الأسبوع الماضي على مخاوف من انخفاض طلب الصين على الوقود فى غمرة تشديد قيود كوفيد-19.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا أو0.3 في المائة إلى 88.63 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا أو 0.3 في المائة إلى 81.20 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.
وارتفعت عقود كل من الخامين القياسيين بنحو واحد في المائة يوم أمس بعد أن عززت الإمارات والكويت والعراق والجزائر تصريحات أدلى بها وزير الطاقة السعودي وقال فيها إن مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء لها لا تفكر في زيادة إنتاج النفط.
مؤشرات البورصة المصرية
تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية خلال جلسة المزاد، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 5.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 833.645 مليار جنيه.
تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 12600 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 2189 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 15189 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 5182 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 2411 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3517 نقطة.
شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مستهل تعاملات اليوم استقرارا عند 1330 جنيها للجرام لعيار 21 وهو الأكثر رواجاً في سوق الصاغة بعد موجة صعود كبيرة أمس لتصل الأسعار إلي مستويات تاريخية وفيما يلي تفاصيل حركة أسعار الذهب، ثم بدأت الأسعار رحلة صعود بالتعاملات المسائية إلى 1340 جنيها للجرام.