شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم..ارتفاع النفط عالميا والذهب فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الاقتصادية الهامة لعل أبرزها حركة الأسهم في سوق المال المصرى، وكذلك سعر الذهب الذى يسجل مستويات قياسية فى الفترة الحالية، إضافة إلى نشاط الوزارات الاقتصادية.

ارتفاع أسعار النفط

رتفعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم بعد أن طغت بيانات أظهرت تراجعا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكي الأسبوع الماضي على مخاوف من انخفاض طلب الصين على الوقود فى غمرة تشديد قيود كوفيد-19.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا أو0.3 في المائة إلى 88.63 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا أو 0.3 في المائة إلى 81.20 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وارتفعت عقود كل من الخامين القياسيين بنحو واحد في المائة يوم أمس بعد أن عززت الإمارات والكويت والعراق والجزائر تصريحات أدلى بها وزير الطاقة السعودي وقال فيها إن مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء لها لا تفكر في زيادة إنتاج النفط.