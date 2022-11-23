شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس غرفة الحبوب: تداول القمح فى بورصة السلع يساهم فى خفض الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النائب طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب في اتحاد الصناعات ، بدء التداول على القمح في البورصة المصرية للسلع لأول مرة بدءا من يوم الأحد القادم، الأمر الذي سيكون له انعكاسات إيجابية مباشرة على تسعير القمح في مصر، ويساهم ذلك في خفض أسعار الدقيق 72 المتداول في الأسواق.

وأضاف طارق حسانين في تصريحات خاصة ، أنه تم عقد اجتماع للمطاحن والتسجيل في البورصة السلعية تمهيداً للتداول على القمح، وهو ما يساهم بصورة كبيرة في ضبط حركة تسعير القمح بالسوق، مشيرا إلي أنه تم التوافق مع وزارة التموين لاستيراد القمح وطرحه في البورصة السلعية وذلك لتلبية احتياجات المطاحن

وأشار إلي أن متوسط اسعار القمح يجرى تحديد وفق المعروض والمتاح في التداول، لذلك ستشهد الفترة المقبلة حدوث مزيد من الانضباط للسوق وكذلك تراجع نسبي في الأسعار.

وأوضح أن الهيئة العامة للسلع التموينية ستقوم بطرح كميات غير محددة من القمح المستورد من مخزونها للبيع للمطاحن الخاصة من خلال البورصة، بمعدل طرح مرتين أسبوعيا، وهذا سيعمل على توفير الدقيق بأسعار مناسبة للفئات خارج منظومة التموين .

وشدد على أن إطلاق البورصة السلعية يعبر عن الجهود الكبيرة التي يبذلها الدكتور علي المصيلحي وزير التموين بهدف ضبط واستقرار الأسعار والمساهمة في تدبير احتياجات مطاحن القطاع الخاص ‏من القمح المستورد.