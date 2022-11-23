الاقتصاد

سعر الريال القطرى مقابل الريال السعودى اليوم الأربعاء

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى مقابل الريال السعودى اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الريال القطرى مقابل الريال السعودى اليوم الأربعاء 23-11-2022، حيث سجل سعر الريال السعودى نحو 0.97 ريال قطري.


وجاءت أسعار العملات اليوم فى قطر كالتالى:

سجل 1 ريال سعودي نحو  0.97 ريال قطري.

 

سجل 1 دينار تونسي نحو  1.12 ريال قطري.

 

سجل 1 درهم مغربي نحو  0.34 ريال قطري.

 

سجل 1 جنيه مصري نحو  0.15 ريال قطري.

 

سجل 1 درهم إماراتي نحو  0.99 ريال قطري.

 

سجل 1 جنيه سوداني نحو  0.01 ريال قطري.

 

سجل 1 دينار جزائري نحو  0.03 ريال قطري.

 

سجل 1 دينار بحريني نحو  9.66 ريال قطري.

 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا