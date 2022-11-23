شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مؤشرات الكويت ودبى بجلسة الأربعاء.. وصعود البحرين وأبو ظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.02% رابحًا 0.34 نقطة ليغلق عند مستوى 1863.82 نقطة، وصعد مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 1.433% رابحًا 148.46 نقطة ليغلق عند مستوى 10508.44 نقطة.

فيما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.11% خاسرًا 3.88 نقطة ليغلق عند مستوى 3326.21 نقطة، وعلقت تداولات الأسهم السعودية.

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.02% رابحًا 0.34 نقطة ليغلق عند مستوى 1863.82 نقطة، وبلغ حجم التداول 626.7 ألف سهم بقيمة 253.3 ألف دينار بحريني.

وصعد ببورصة البحرين قطاع الاتصالات بنسبة نمو 14.9% مدفوعًا بارتفاع سهمي زين البحرين، البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.71%، 0.65%، على التوالي، ثم قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة نمو 7.6% مدفوعًا بارتفاع سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 0.57%، ثم قطاع المال بنسبة نمو 3.77% مدفوعًا بارتفاع سهمي مجموعة جي أف إتش المالية، بيت التمويل الكويتي بنسبة 1.89%، 0.51%، على التوالي.

فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 27.56% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.59%، وهبط سهم بنك السلام بنسبة 1.04%.

بورصة أبو ظبي

صعد مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.433% رابحًا 148.46 نقطة ليغلق عند مستوى 10508.44 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.462 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 321.9 مليون سهم، بقيمة 3.1 مليار درهم، عبر تنفيذ 14.9 ألف صفقة.

وقفزت 7 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها العقارات بنسبة 1.71%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.01%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.73%، ثم قطاعي التقديري للمستهلك، والطاقة بنسبة 0.5%، 0.47%، على التوالي، ثم قطاع المرافق بنسبة 0.27%، وأخيرًا قطاع الصناعات بنسبة 0.16%، فيما تراجع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.09%.

وارتفع 28 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة الفجيرة لصناعات البناء" بنسبة 14.62%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" بنسبة 6.15%، ثم سهم "المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق" بنسبة 5.93%، وتراجع 25 سهمًا على رأسها سهم "شركة أريد" بنسبة 9.78%، ثم سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 9.71%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للتكافل" بنسبة 7.68%، فيما تصدر سهم "الشركة الوطنية العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 298 مليون درهم.

بورصة الكويت

فيما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.22% خاسرًا 16.79 نقطة ليغلق عند مستوى 7555.34 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.29% خاسرًا 24.44 نقطة ليغلق عند مستوى 8459.27 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.05% رابحًا 2.95 نقطة ليغلق عند مستوى 5659.12 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.14% خاسرًا 7.96 نقطة ليغلق عند مستوى 5814.08 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 152.4 مليون سهم بقيمة 39.5 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8311 صفقة، وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 9.69%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.5%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.39%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.15%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.53%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.42%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.17%، وأخيرًا قطاعي العقار، والمواد الأساسية بنسبة 0.07%، 0.06%، على التوالي، فيما ارتفعت قطاعات الاتصالات، والطاقة، والمنافع بنسبة 1.02%، 0.84%، 0.51%، على التوالي.





بورصة دبي

وانخفض المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.11% خاسرًا 3.88 نقطة ليغلق عند مستوى 3326.21 نقطة، وبلغ حجم التداول 157.6 مليون سهم محققة ما قيمته 248.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 6196 صفقة لعدد 32 سهمًا.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها العقارات بنسبة 0.73%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.17%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.16%، وأخيرًا قطاع المرافق العامة بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاعي السلع الاستهلاكية، والخدمات بنسبة 3.41%، 0.2%، على التوالي.

وزاد 15 سهمًا على رأسها شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 11.39%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 5.72%، وتراجع 13 سهمًا على رأسها شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 3.81%، ثم سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) بنسبة 2.46%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 7.4 مليون ورقة بقيمة 45.3 مليون درهم.