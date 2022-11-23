شكرا لقرائتكم خبر عن زهرة المدني: قمة فينجر برنت تسعى لجذب الاستثمار الأجنبية لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة زهرة المدني خبير واستشاري أسواق المال، إن الشراكة الاستراتيجية الثلاثية بين مؤسسة تروس للتنمية ومؤسسة المدني للاستشارات، وبي تو بي كابيتال، ستظل تعمل باستمرار ولن تكتفي بقمة تعقدها فقط، بل سنظل نعمل بدأب مستمر حتى نرتقي بالاقتصاد الوطني دائما، لأننا نعمل على أرض الواقع ولا نكتفي ببيانات وتوصيات فقط.

وأوضحت خلال كلمتها في افتتاح فعاليات اليوم الثاني من قمة فينجر برنت في دورتها الخامسة، أن ما نسعى إليه من جذب للاستثمار إلى مصر، فقد أنشأنا مكتب فني يضم العديد من الخبرات والمستثمرين، يلعبون دورًا كبيرًا في تقديم العديد من المقترحات والحلول التي تتسم بجدية التنفيذ، فضلا عن المساعدة في الترويج للفرص الاستثمارية المطروحة.

وأضافت، أن الوزراء ورجال الاقتصاد الذين شاركوا في فعاليات اليوم الأول للقمة أمس، كانوا سعداء جدًا بالمناقشات التي تناولناها، مشيرًة إلى أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أعربت عن سعادتها بالمناقشات الثرية التي تناولتها القمة، فضلًا عن وعدها بسرعة البت في المشروعات المقدمة خلال القمة.

وقالت "المدني"، أجرينا لقاءات مختلفة مع المستثمرين، والدولة استجابت لمطالبات جرى طرحها أمس، فضلًا عن مناقشات جرت على هامش القمة في اجتماعات مختلفة أجريناها مع العديد من المستثمرين والذين أبدوا رضاء تام عن ما تم عرضه، مشيرة إلى أن هناك مستثمرين غادروا السوق المصرية من قبل لتحفظات معينة، وعادوا مرة أخرى اليوم إلى مصر، منهم رجال أعمال من تسعينيات القرن الماضي، ما يُعد نجاحًا كبيرًا للقمة.

ولفتت زهرة المدني، إلى أن هناك ممثلون لشركات عالمية كبرى، لمسوا ما نحن عليه من جدية في التعامل، للعمل على وضع ضمانات حقيقية لبيئة استثمارية متميزة، بالإضافة إلى سعينا نحو تقديم أمور مختلفة وجادة ومقترحات واجبة النفاذ، مضيفة: "أعتقد أن هذه القمة هتعمل نقلة نوعية في ملف الاقتصاد في مصر"، مشيرًة إلى أن هناك مستثمرين جاءوا إلى مصر ويحتاجوا إلى ضمان حقيقية فيما يتعلق بكيفية إخراج أموالهم في الوقت الذين يريدون، وهذا ما نسعى إلى العمل عليه بقوة، ولا بد أن يكون هناك ضمانات لتبديد هذا التخوف.

وأكدت أن ما يحدث في القمة، ليس مجرد ملتقى يخرج توصيات فقط، وإنما الشراكة الثلاثية بين مؤسسة تروس للتنمية، والمدني للاستشارات، وبي تو بي كابيتال، شراكة استراتيجية مستمرة، ليس مجرد حضور ملتقى ونذهب، لافتًة إلى أن المكتب الفني كله سيظل يعمل من 3 إلى 5 أشهر، لتقديم هذه المقترحات للقيادة السياسية، للبحث عن فرص منتقاة لضمان تأمين الاستثمار الصحي، فضلا عن الخروج الأمن، موضحة أن كلام الوزراء أمس كان مهما جدا في هذا الإطار.

وكشفت "المدني"، عن إجراء عدة اجتماعات اليوم، وأن هذه المرة مختلفة عن سابقاتها، موضحًة أن القمة المقبلة ستقام في دولة قطر، ووجهت دعوة إلى كل محب لوطنه العربي قائلة: "ندعو كل من له خبرة أو لديه مقترحات، يتفضل يشرفنا بالانضمام إلى المكتب الفني"، والشراكة الاستراتيجية مستمرة وما زلنا ندرس ونبحث، وسنظل حتى نصل بالفهم الصحيح إلى الجميع، وسنعلن اليوم ثمار ما جنيناه من هذا الملتقى.

يذكر أن قمة فينجر برنت، تنظمها مؤسسة تروس للتنمية بالشراكة مع مؤسسة المدني للاستشارات، وبي تو بي كابيتال، وانطلقت فعالياتها اليوم، بحضور كوكبة من الوزراء ورجال المال والأعمال المصريين والعرب والأجانب، إذ تعد واحدة من أكبر الفعاليات والمنصات التي تقام في أفريقيا والشرق الأوسط.

وتجمع القمة، المؤثرين في مجالات التنمية من مختلف دول العالم، بحضور العديد من رجال الأعمال المصريين والأجانب، لتبادل الخبرات وبحث فرص الاستثمار وبحث التحديات المختلفة، وذلك باعتبارها أقوى الملتقيات التفاعلية، بما تشهده من اتفاقات وشراكات متنوعة في مجالات استثمارية عدة، فضلا عن كونها الأكثر انتظاما خلال السنوات الخمس الماضية، بالإضافة إلى انفرادها بكونها القمة الوحيدة التي تعاونت مع الملتقى الاقتصادي العالمي (WEF).