شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف بأسعار النفط بعد بيانات عن هبوط مخزونات النفط الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم بعد أن طغت بيانات أظهرت تراجعا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكي الأسبوع الماضي على مخاوف من انخفاض طلب الصين على الوقود في غمرة تشديد قيود كوفيد-19.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا أو0.3 في المائة إلى 88.63 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا أو 0.3 في المائة إلى 81.20 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وارتفعت عقود كل من الخامين القياسيين بنحو واحد في المائة يوم أمس بعد أن عززت الإمارات والكويت والعراق والجزائر تصريحات أدلى بها وزير الطاقة السعودي وقال فيها إن مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء لها لا تفكر في زيادة إنتاج النفط.

وتجتمع أوبك + لمراجعة الإنتاج في الرابع من ديسمبر وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي تراجع مخزونات الخام الأمريكي نحو 4.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر حسبما قالت مصادر السوق.

وكان محللون قد توقعوا تراجعا قدره 1.1 مليون برميل في المتوسط في مخزونات الخام.