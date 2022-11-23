شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.18% بختام تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية خلال جلسة المزاد، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 5.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 833.645 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 12600 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 2189 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 15189 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 5182 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 2411 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3517 نقطة.