الاقتصاد

سعر الريال القطرى مقابل الدينار التونسى اليوم الأربعاء

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القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الريال القطرى مقابل الدينار التونسي اليوم الأربعاء 23-11-2022، حيث سجل سعر الدينار التونسي نحو  1.12 ريال قطري.


وجاءت أسعار العملات اليوم فى قطر كالتالى:

سجل 1 دينار تونسي نحو  1.12 ريال قطري.

 

سجل 1 درهم مغربي نحو  0.34 ريال قطري.

 

سجل 1 ريال سعودي نحو  0.97 ريال قطري.

 

سجل 1 جنيه مصري نحو  0.15 ريال قطري.

 

سجل 1 درهم إماراتي نحو  0.99 ريال قطري.

 

سجل 1 جنيه سوداني نحو  0.01 ريال قطري.

 

سجل 1 دينار جزائري نحو  0.03 ريال قطري.

 

سجل 1 دينار بحريني نحو  9.66 ريال قطري.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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