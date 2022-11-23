شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى مقابل الدينار التونسى اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الريال القطرى مقابل الدينار التونسي اليوم الأربعاء 23-11-2022، حيث سجل سعر الدينار التونسي نحو 1.12 ريال قطري.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى قطر كالتالى: وجاءت أسعار العملات اليوم فى قطر كالتالى: سجل 1 دينار تونسي نحو 1.12 ريال قطري. سجل 1 درهم مغربي نحو 0.34 ريال قطري. سجل 1 ريال سعودي نحو 0.97 ريال قطري. سجل 1 جنيه مصري نحو 0.15 ريال قطري. سجل 1 درهم إماراتي نحو 0.99 ريال قطري. سجل 1 جنيه سوداني نحو 0.01 ريال قطري. سجل 1 دينار جزائري نحو 0.03 ريال قطري. سجل 1 دينار بحريني نحو 9.66 ريال قطري.