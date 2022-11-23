شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم تستقر عند 1330 جنيها للجرام من عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مستهل تعاملات اليوم استقرارا عند 1330 جنيها للجرام لعيار 21 وهو الأكثر رواجاً في سوق الصاغة بعد موجة صعود كبيرة أمس لتصل الأسعار إلي مستويات تاريخية وفيما يلي تفاصيل حركة أسعار الذهب.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 1130 جنيهات.

عيار 21 سجل 1330 جنيهات.

عيار 24 سجل 1520 جنيها.

الجنيه الذهب 10640 جنيها.

يتأثر الذهب عالمياً بالكثير من الأحداث التي تنعكس بشكل مباشر على الأسعار، سواء كان ذلك بصورة ارتفاعات أو انخفاض، ويترقب سوق الذهب عالميا مجموعة من الأحداث الأسبوع الجاري قد تكون لاعبًا هامًا في تحريك الأسعار إلى أعلى أو إلى أسفل، والتي نستعرضها في سياق السطور التالية.

وتترقب الأسواق اليوم الأربعاء 23-11-2022 الإعلان عن مجموعة من التقارير والمؤشرات، حيث يتم الإعلان عن قرار الفائدة في نيوزيلندا، ثم مؤشر مديري المشتريات الصناعي في كلا من ألمانيا ومنطقة اليورو، وستفصح أمريكا عن تقرير تصاريح البناء، ثم طلبات إعانة البطالة، وأخيرًا تقرير مخزون النفط.

ومع حلول يوم الخميس 24-11-2022 ستقوم تركيا بالإعلان عن قرار الفائدة، وبنهاية الأسبوع يوم الجمعة 25-11-2022 ستعلن ألمانيا عن مؤشر الناتج الإجمالي المحلي.

أما عن سوق الذهب محلياً، فلأول مرة في تاريخ تسعير الذهب بالسوق المصري سجلت أسعار الذهب الذهب اليوم ارتفاع إلي مستوي 1292 جنيها للجرام ليقترب جرام الذهب من 1300 جنيها لأول مرة في التاريخ بسبب عوامل العرض والطلب وكذلك سعر الدولار