شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار محافظ البنك المركزى: الدولة جادة فى خلق بيئة استثمارية مميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت لميس علي نجم مستشار محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية، إن الدولة تسعى جاهدة نحو الارتقاء بالبيئة الاستثمارية، وخاصة في القطاع المصرفي الذي يحاول باستمرار النهوض بالقطاعات المختلفة ويأتي على رأسها الصحة والتعليم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورؤية مصر 2030، وتوجيهات حسن عبد الله محافظ البنك المركزي.

وأشارت "نجم" في كلمتها ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر فينجر برنت في دورته الخامسة، إلى أن القطاع المصرفي يعمل بالتوازي مع كل قطاعات الدولة للارتقاء بالمواطن المصري، مثل قطاع الصحة الذي يشهد طفرة في القضاء على قوائم الانتظار، فضلا عن تطوير العشوائيات ورصف الطرق لخلق بيئة استثمارية جيدة، وإدخال الغاز وبناء المدارس والمستشفيات، وغيرها من المشروعات التي تساعد على الاستثمار الجيد.

وأضافت، نبني مدارس ونسعى إلى عودة الأنشطة الرياضية والفنية لطلاب المدارس، كما نساعد في إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة وخاصة للنساء مما يعود عليها وعلى بيتها بدخل جيد، وفي نفس الوقت تهتم بالأسرة، ونحاول مع بنوك مخصصة لريادة الأعمال وتنمية الحرف، ونساعد أصحاب الحرف من التسويق والمعارض، وننمي المجتمع كقطاع مصرفي، ونساعد في كل شيء نقدر عليه.

يذكر أن قمة فينجر برنت، تنظمها مؤسسة تروس للتنمية بالشراكة مع مؤسسة المدني للاستشارات، وبي تو بي كابيتال، وانطلقت فعالياتها اليوم، بحضور كوكبة من الوزراء ورجال المال والأعمال المصريين والعرب والأجانب، إذ تعد واحدة من أكبر الفعاليات والمنصات التي تقام في أفريقيا والشرق الأوسط.

وتجمع القمة، المؤثرين في مجالات التنمية من مختلف دول العالم، بحضور العديد من رجال الأعمال المصريين والأجانب، لتبادل الخبرات وبحث فرص الاستثمار وبحث التحديات المختلفة، وذلك باعتبارها أقوى الملتقيات التفاعلية، بما تشهده من اتفاقات وشراكات متنوعة في مجالات استثمارية عدة، فضلا عن كونها الأكثر انتظاما خلال السنوات الخمس الماضية، بالإضافة إلى انفرادها بكونها القمة الوحيدة التي تعاونت مع الملتقى الاقتصادي العالمي (WEF).