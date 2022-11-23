شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من رجال الأعمال المصريين يزور رومانيا منتصف مايو المقبل لزيادة الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الروماني بجمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعًا برئاسة الدكتور أحمد السكري لمناقشة فرص نمو الصادرات المصرية في أسواق رومانيا.

وشارك في الاجتماع المهندس حسن الشافعي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، والدكتورة أمنية فهمي نائب رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك.

وقال الدكتور أحمد السكري رئيس الجانب المصري، إن المجلس أوصى بالبدء في تحليل هيكل الواردات لرومانيا تمهيداً لإعداد دراسة لنقاط القوة التي تمتلكها مصر في مجالات التصدير من خبرات وطاقات إنتاجية متنوعة.

وأضاف أن المجلس يولي اهتمامًا بتعزيز التعاون المشترك بين القطاع الخاص ورجال الأعمال في دفع حركة التجارة البنية وتعزيز فرص النمو وتشجيع الصادرات المصرية للنفاذ إلى الأسواق البديلة والمجاورة لرومانيا، كما تناول الاجتماع قيام جمعية رجال الأعمال المصريين بتنظيم رحلة عمل للعاصمة الرومانية بوخارست في منتصف مايو العام القادم.

ومن الجدير بالذكر، أن مجلس الأعمال المصري الروماني يخطط لمضاعفة حجم التجارة البينية الي ما كانت عليه منذ 10 سنوات بقيمة 1.5 مليار دولار، في حين بلغت في الخمس أشهر الأولى 350 مليون دولار ومن المتوقع أن تصل إلى 800 مليون دولار بنهاية العام الجاري.