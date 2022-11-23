شكرا لقرائتكم خبر عن 33.9 % ارتفاعا فى التبادل التجارى بين مصر ودول الكوميسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن إجمالى الصادرات إلى دول الكوميسا بلغت نحو 3066 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 2342 مليون دولار عن عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 30.9%، وجاء ذلك بمناسبة يوم الإحصاء الأفريقي ودول الكوميسا عام 2021.

وتركزت أعلى القيم فى خمس دول افريقية بنسبة 83% من إجمالى هذا التكتل، وجاء ترتيب الدول ليبيا فى الصدارة وبلغت قيمة الصادرات (961 مليون دولار) بنسبة 31.3% من إجمالى التكتل، والسودان وبلغت قيمة الصادرات (827 مليون دولار) بنسبة 27% من إجمالي التكتل، وكينيا وبلغت قيمة الصادرات (382 مليون دولار) بنسبة 12.5% من إجمالي التكتل، وتونس وبلغت قيمة الصادرات (264 مليون دولار) بنسبة 8.6% من إجمالى التكتل، وأثيوبيا وبلغت قيمة الصادرات (111 مليون دولار) بنسبة 3.6% من إجمالى التكتل.

وجاء ترتيب أهم السلع المصدرة اللدائن ومصنوعاتها بلغت قيمة الصادرات ( 326 مليون دولار) بنسبة 10.6%من اجمالي السلع، وملح ، احجار واسمنت بلغت قيمة الصادرات (175 مليون دولار) بنسبة 5.7% من اجمالي السلع، وسكر ومصنوعات سكرية بلغت قيمة الصادرات (172 مليون دولار) بنسبة 5.6% من اجمالي السلع .

وفى المقابل بلغت قيمة إجمالى الواردات من دول الكوميسا 1319 مليون دولار عام 2021، مقابل 957 مليون دولار عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 37.8%.

وتركزت أعلى القيم فى خمس دول افريقية بنسبة 89.4% من إجمالى هذا التكتل، وجاء ترتيب الدول السودان وبلغت قيمة الواردات (386 مليون دولار) بنسبة 29.3% من إجمالي التكتل، وزامبيا وبلغت قيمة الواردات (311 مليون دولار) بنسبة 23.6% من إجمالى التكتل، وكينيا وبلغت قيمة الواردات (255 مليون دولار) بنسبة 19.3% من إجمالى التكتل، والكنغو الديقراطية وبلغت قيمة الواردات (111 مليون دولار) بنسبة 8.4% من إجمالي التكتل، وليبيا وبلغت قيمة الواردات (78 مليون دولار) بنسبة 5.9% من إجمالي التكتل.

وجاء ترتيب أهم السلع المستوردة، نحاس ومصنوعاته بلغت قيمة الواردات(421 مليون دولار) بنسبة 31.9% من اجمالي السلع، وبن وشاى وبهارات وبلغت قيمة الواردات (236 مليون دولار) بنسبة 17.9% من اجمالي السلع، وحيوانات حية بلغت قيمة الواردات (220 مليون دولار) بنسبة 16.7% من اجمالي السلع .