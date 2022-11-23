شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات.. والتداولات تتجاوز 800 مليون جنيه خلال ساعتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات مرتفعة تجاوزت 800 مليون جنيه خلال ساعتين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.12% ليصل إلى مستوى 12763 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 2198 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.23% ليصل إلى مستوى 15330 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 5245 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 2418 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 3528 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 3490 نقطة.

كما أعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقة على أسهم شركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية المصدرة لعدد 4.2 مليون سهم بقيمة إجمالية 60.2 مليون جنيه في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين.

أعلنت شركات ابن سينا فارما، بالم هيلز للتعمير، المتحدة للإسكان والتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية، شراء الأولى 800 ألف سهم خلال جلسة أمس الثلاثاء، شراء الثانية 1.4 مليون سهم تمثل نسبة 0.05% من أسهم الشركة، شراء الثالثة 100 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.68% من أسهم رأس المال، شراء الرابعة 750 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 3.35%.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، اودن للاستثمارات المالية، النعيم القابضة للاستثمارات، المصرية لنظم التعليم الحديثة، العربية لإدارة وتطوير الأصول، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي 1493 سهم، 20 ألف سهم، 117.3 ألف سهم، 103 ألف سهم، 500 ألف سهم، 4 آلاف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي.

وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 81.2 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة راية القابضة للاستثمارات المالية 4.7 مليون سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية 579.6 ألف سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، الأهلي للتنمية والاستثمار، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 450 ألف سهم، 100 ألف سهم، 550 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب)، بيع المساهم أيمن إبراهيم عبد المنعم النحاس 6 ملايين سهم بسعر 0.341 جنيه بقيمة إجمالية 2 ملايين جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 7.12% إلى 6.057%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة نيوبرنت لتداول الأوراق المالية.

أعلنت الشركة المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، بيع المساهم محمد أشرف عمر عمر عدد 460 ألف سهم بسعر 2.4 جنيه بقيمة إجمالية 1.1 مليون جنيه، لتنخفض نسبة مساهمته من 5.014% إلى 4.719%، وتم تنفيذ صفقة من خلال شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية.

في سياق منفصل أعلنت شركة جي بي أوتو، موافقة مجلس الإدارة على استقالة أمين هشام محمد أمين عز العرب عضو مجلس الإدارة المستقل من عضوية المجلس، وذلك بعد تقدمه باستقالته التزامًا بأحكام قانون البنوك في ضوء ترشيحه لشغل منصب في أحد البنوك الكبرى المقرضة للشركة.

في سياق آخر أعلنت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022، وبلغت إيرادات التشغيل 89.3 مليون جنيه مقابل 103.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغت صافي الخسائر 84.9 مليون جنيه مقابل مع أرباح 4.3 مليون جنيه.

أعلنت شركة مصر للأسواق الحرة، تحقيق إيرادات نشاط بلغت 232.8 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022 مقابل 237 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 49 مليون جنيه مقارنة مع 46.8 مليون جنيه.