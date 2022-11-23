شكرا لقرائتكم خبر عن شركة جي بي أوتو تقبل استقالة هشام عز العرب من مجلس الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جي بي أوتو، موافقة مجلس الإدارة على استقالة أمين هشام محمد أمين عز العرب عضو مجلس الإدارة المستقل من عضوية المجلس، وذلك بعد تقدمه باستقالته التزامًا بأحكام قانون البنوك في ضوء ترشيحه لشغل منصب في أحد البنوك الكبرى المقرضة للشركة، حسب بيان من الشركة للبورصة.

وبعد الاستقالة تغير تشكيل مجلس إدارة شركة جي بي أوتو، ليصبح محمد نجيب إبراهيم رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)، نادر رءوف كمال غبور عضو مجلس الإدارة المنتدب، منصور محمد هشام قباني عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، عباس حسن عباس السيد عضو مجلس إدارة-تنفيذي، وكل من لبنى عبد الهادي محمد الدسوقي، منير أمين فخري عبد النور، مروة مصطفى كامل محمد العزب العيوطي، أعضاء مجلس إدارة مستقلين.

وحققت شركة جي بي أوتو، مبيعات بلغت 22.9 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022، مقابل 22.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح 1.3 مليار جنيه بهامش صافي ربح قدره 5.6%.

وكان البنك التجاري الدولي، قد أعلن موافقة البنك المركزي المصري على انضمام هشام عز العرب إلى مجلس إدارة البنك كعضو غير تنفيذي من ذوي الخبرة، وذلك بناء على طلب مجلس إدارة البنك.