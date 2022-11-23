بنك الإسكندرية أعلى سعر للبيع.. ارتفاع جديد للدولار مقابل الجنيه بالبنوك

الشارقة - اميمة ياسر - حقق سعر الدولار اليوم الأربعاء مقابل الجنيه، ارتفاعا جديدا بمقدار قرشين في نهاية التعاملات بالبنوك.

وسجل الدولار أعلى سعر للشراء بمصرف أبو ظبي الإسلامي بـ 24.54 جنيها، فيما سجل بنك الإسكندرية أعلى سعر للبيع بـ 24.58 جنيها.

وفيما يلي أسعار الدولار اليوم:

البنك الأهلي المصري: 24.46 جنيه للشراء، و24.53 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 24.48 جنيه للشراء، و24.53 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 24.51 جنيه للشراء، و24.58 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 24.50 جنيه للشراء، و24.56 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 24.52 جنيه للشراء، و24.58 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للبيع والشراء.

بنك قناة السويس: 24.48 جنيه للشراء، و24.58 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 24.48 جنيه للشراء، و24.58 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.54 جنيه للشراء، و24.56 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك البركة: 24.48 جنيه للشراء، و24.58 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.