شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حجم الاستثمارات العالمية فى مشروعات طاقة الرياح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت الاستثمارات العالمية في طاقة الرياح (تشمل المشروعات الجديدة وإعادة التمويل) خلال النصف الأول من عام 2022، فقد تجاوزت قيمتها 124.5 مليار دولار، بزيادة قدرها حوالي 26.6 مليار دولار عن النصف الأول من عام 2021، وذلك وفقا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية الربع الثالث 2022لمنظمة "أوابك".

وتابع التقرير، هذا وقد بلغت قيمة الاستثمارات في الصين أكبر سوق لطاقة الرياح في العالم، حوالي 57.8 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022 ، بزيادة نسبتها 107% على أساس سنوي. تليها الولايات المتحدة الأمريكية بحوالي 19.7 مليار دولار، أي بنسبة زيادة بلغت %9% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق.

وذكر التقرير، أنه وبشكل عام، سجلت استثمارات طاقة الرياح في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى قيمة لها على الإطلاق بلغت 66.8 مليار دولار بزيادة نسبتها 72% عن العام السابق. في حين تراجعت الاستثمارات في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بنسبة 7% بينما استقرت الاستثمارات في أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية عند نفس مستوى العام السابق وهو 25.7 مليار دولار.

وأضاف التقرير، أن إجمالي قيمة الاستثمارات في طاقة الرياح البرية بلغت خلال النصف الأول من عام 2022 حوالي 92.4 مليار دولار، وهو أعلى مستوى مسجل على الإطلاق خلال النصف الأول من أي عام وساهمت منطقة آسيا والمحيط الهادئ بالجزء الأكبر من هذا النمو، حيث استحوذت الصين وحدها على نسبة 44% من الإجمالي. كما ارتفعت قيمة الاستثمارات في طاقة الرياح البحرية بنسبة 52% على أساس سنوي، لتصل إلى حوالي 32 مليار دولار، وتعد الاستثمارات في مزرعة الرياح البحرية الصينية Yangjiang Yangxi Shapa Qingzhouwu بقدرة 1000 ميجاوات هي الأكبر خلال النصف الأول من عام 2022 بقيمة 2.1 مليار دولار.