شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: أمريكا تستحوذ على 74.5% من صادرات مصر لأمريكا الشمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشكل الصادرات المصرية لدول أمريكا الشمالية نحو 7.8% من إجمالي الصادرات المصرية بنهاية عام 2021، وتركزت 74.5% من الصادرات إلى هذه المجموعة في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما تأتي كندا في المركز الثاني بنسبة 24.3%.

وقالت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن أهم الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية كانت الملابس الجاهزة بقيمة مليار و209 مليون دولار، وسجاد وأغطية أرضيات بقيمة 206 مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 167.5 مليون دولار، إلى جانب أسمدة قيمتها 111 مليون دولار، وزجاج ومصنوعاته بقيمة 90.3 مليون دولار.

وعلى مستوى الواردات، فإن الواردات من دول أمريكا الشمالية تمثل 7.7% من إجمالي واردات مصر الإجمالية بنهاية عام 2021، وتركز 91.3% من الواردات في هذه المجموعة من الولايات المتحدة الأمريكية، بينما تتركز 8.7% من واردات مصر من باقي دول أمريكا الشمالية.

ومن أهم الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية كانت الفول الصويا بواقع مليار و686 مليون دولار، يليها أدوية محضرات صيدلة بنحو 460 مليون دولار، وخردة وفضلات من حديد بنحو 276 مليون دولار، وفحم 226 مليون دولار، ولحوم وأكباد صالحة للأكل مجمدة من فصيلة الأبقار بنحو 151 مليون دولار، وكسب ومحضرات أخرى لتغذية الحيوان 124 مليون دولار.