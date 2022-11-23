شكرا لقرائتكم خبر عن 6 خطوات لتنشيط الحسابات الراكدة بالبورصة المصرية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر أن تنعكس قرارات الحكومة الأخيرة، سواء الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي، أو نجاح جذب استثمارات أجنبية جديدة وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، في صعود البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، ولذا يقدم ”الخليج 365” 6 خطوات للمتعاملين بالبورصة لتنشيط الحسابات الراكدة تمهيدًا لإعادة التعامل من خلاله بناءً على طلب من العميل أو وكيله وفقًا للضوابط التالية:

1- يعتمد مجلس إدارة كل شركة من شركات السمسرة فى الأوراق المالية أو شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية أو الشركات والجهات المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ قائمة تضم الاسم والمسمى الوظيفى والتوقيع لكل من تفوضهم الشركة لإقرار نماذج تنشيط حسابات العملاء، ويشترط أن تعتمد تلك النماذج بواسطة اثنين مفوضين من القائمة، ويتم إخطار شركة الإيداع المركزى بتلك القائمة، وتحديثها سنويًا فى النصف الأول من شهر يناير من كل عام، أو كلما تطلب الأمر ذلك خلال السنة.

2- تلتزم شركات السمسرة في الأوراق المالية أو شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية أو الشركات والجهات المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ عند رغبة العميل/ وكيله القيام بأول تعامل على الحساب الراكد لديها (بيع أو شراء أو صرف رصيد نقدي أو تحويل أرصدة أو غيره من التعليمات) باستيفاء نموذج "تنشيط حساب" وفقًا للنموذج المرفق بهذا القرار، وأن يوقع عليه اثنان من المفوضين، ويقيد بالسجل في المادة السادسة أمام الحساب بتاريخ تنشيطه.

3- تلتزم شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية عند رغبة العميل/ وكيله القيام بأول تعامل على الحساب الذي يعد راكدًا على مستوى السوق (سواء من خلال إحدى شركات السمسرة في الأوراق المالية أو شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية أو بتحويل أرصدة من أمين حفظ إلى آخر) بطلب إرسال صورة من نموذج تنشيط الحساب موقع عليه من اثنين من المفوضين من ضمن القائمة.

4- وعلى شركة الإيداع والقيد المركزي الاحتفاظ بالنماذج المرسلة إليها مصنفة بكود العميل لمدة لا تقل عن 5 سنوات.

6- على شركات السمسرة في الأوراق المالية أو شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية أو الشركات والجهات المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ بذل عناية الرجل الحريص للتحقق بشكل دقيق من شخص وصفة العميل عند تنشيط الحساب.

الحسابات الراكدة بالبورصة، هي حسابات المتعاملين الذين لم يقوموا بأي عملية شراء أو بيع من خلال أي شركة من شركات السمسرة في الأوراق المالية خلال عام، ولا يعتد بتجزئة الأسهم أو الحصول على أسهم مجانية منها، وتقوم شركة الإيداع والقيد المركزي بنهاية كل شهر بتصنيف الحسابات على قاعدة بياناتها على أنه راكد بعد مرور عام.