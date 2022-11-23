1750 ريالا للطن سعر شراء القمح المحلي للموسم المقبل بزيادة 50 ريالا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقر مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب سعر شراء القمح من المزارعين المحليين للموسم الزراعي المقبل 1444 / 1445 (2023)، بقيمة 1750 ريالا للطن، وهو ما يمثل زيادة بمقدار 50 ريالا للطن عن الموسم الماضي.

وأوضحت المؤسسة، في بيان أمس، أن شراء القمح المحلي يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، بشأن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، التي تضمنت قيام المؤسسة العامة للحبوب، بشراء القمح من المزارعين في حال اختيارهم زراعة القمح بديلا للأعلاف الخضراء، لمدة خمس سنوات، بما لا يتجاوز مليونا ونصف مليون طن لكل عام، وبأسعار تحددها المؤسسة، مسترشدة بالأسعار الدولية السائدة.

وأقر مجلس إدارة المؤسسة خلال موسم شراء القمح المحلي لعام 1443/ 1444هـ (2022)، عدة زيادات في سعر توريد طن القمح المحلي وصولا إلى 1700 ريال للطن، مقابل 1,375 ريالا الموسم الماضي 2021؛ وذلك تماشيا مع تطورات الأسعار العالمية للقمح، وقيمت المؤسسة السعر 1700 ريال للطن مقارنة بأعلى سعر مناقصة شراء للقمح المستورد، وتم صرف أي فرق مستحق للمزارعين لهذا الموسم 1443/1444هـ بأثر رجعي لكل صافي الكميات المستلمة بعد اعتماده.

وكانت المؤسسة العامة للحبوب أعلنت في 6 نوفمبر 2022، انتهاء موسم شراء القمح المحلي للعام 1443/ 1444هـ (2022)، وذلك بتوريد صافي كمية 538.4 ألف طن بانخفاض 6.5% عن الموسم الماضي، وبقيمة بلغت نحو 934 مليون ريال، بارتفاع 20% عن الموسم الماضي، نتيجة زيادة سعر شراء القمح المحلي إلى 1700 ريال للطن تماشيا مع الارتفاع في أسعار القمح عالميا.

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد الفارس، حينها، أن المؤسسة انتهت من صرف كافة مستحقات المزارعين، خلال فترة لم تتجاوز أسبوعين من تاريخ إقفال الموسم (27 أكتوبر 2022)، نتيجة للأتمتة الكاملة للإجراءات عبر المنصة الإلكترونية «محصولي» بداية من حجز مواعيد التوريد واختيار فرع التوريد التابع للمؤسسة حتى الانتهاء من التوريد وإغلاق الحساب وإيداع المستحقات المالية في حسابات المزارعين.

ويعد القمح المحلي واحدا من 3 مصادر تعتمد عليها المؤسسة في تأمين احتياجات المملكة من القمح إلى جانب حصة المستثمرين السعوديين في الخارج والمخصص لهم 20% من استهلاك المملكة السنوي من القمح، إضافة إلى المناقصات العالمية التي تطرحها المؤسسة وتتنافس فيها الشركات الدولية الكبرى المتخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة من قبل المؤسسة، وذلك في إطار استراتيجية المؤسسة بتنويع مصادر الشراء.

ووفقا لبيانات منصة «محصولي»، بلغ إجمالي عدد المزارعين الذين وردوا خلال الموسم 2022 نحو 1764 مزارعا من إجمالي 2945 مزارعا مسجلا بالمنصة أي بنسبة 60%، وبلغ عدد المزارعين الأفراد 1664 مزارعا، فيما بلغ عدد المزارعين المتعاقدين مع الشركات الزراعية المسجلة 100 مزارع قاموا بالتوريد.

وجاءت منطقة تبوك في مقدمة مناطق المملكة توريدا للقمح المحلي بصافي كمية 157.7 ألف طن، ثم منطقة الجوف بصافي كمية 135.8 ألف طن، وتلتها منطقة القصيم بصافي كمية 107.9 آلاف طن، ثم منطقة حائل بصافي كمية 61.9 ألف طن فالخرج بصافي كمية 41 ألف طن ووادي الدواسر بصافي كمية 20 ألف طن والرياض بصافي كمية 12.9 ألف طن، والأحساء بصافي كمية 1,341 طنا.

سعر توريد الطن:







2023 - 1750 ريالا للطن



2022- 1700 ريال للطن



2021- 1,375 ريالا للطن



موسم شراء القمح المحلي (2022):





الكميات المستلمة 538,436 طنا (-6.5% عن الموسم الماضي)



المبالغ الدفوعة 934,263,820 ريالا (+ 20% عن الموسم الماضي)



إجمالي عدد المزارعين 1764 مزارعا ( 60% من إجمالي المزارعين)



الكميات المستلمة حسب المناطق: