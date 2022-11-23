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وأسفرت عن توجيه 5 إنذارات لمنشآت مخالفة، وحصر 17 وظيفة جاري تجهيزها لشغلها بالمواطنين.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران نفذت جولات تفتيشية على نشاط بيع قطع الغيار؛ للتأكد من تطبيق قرارات التوطين في مدينة نجران ومحافظة حبونا. وشملت الجولات الميدانية 60 منشأة تجارية تعمل في نشاط بيع قطع الغيار، حصرت خلالها 98 موظفا سعوديا يعملون في النشاط، فيما بلغ عدد الوافدين العاملين في النشاط 72 وافدا من مختلف الجنسيات.وأسفرت عن توجيه 5 إنذارات لمنشآت مخالفة، وحصر 17 وظيفة جاري تجهيزها لشغلها بالمواطنين.

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