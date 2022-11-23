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ويتناول اللقاء، عددا من المحاور حول ريادة الأعمال في ظل توجهات رؤية المملكة 2030، والضيافة، والسياحة، (الاتجاهات والفرص الريادية) وبناء العلاقات، وإيجاد الفرص الريادية، إضافة إلى دور وسائل التواصل الاجتماعي في التسويق للمشاريع الريادية، ودور الجامعات في تعزيز منظومة ريادة الأعمال والابتكار في ريادة الأعمال.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقاء الرواد 2022، تنظمه غرفة المدينة المنورة اليوم، وذلك ضمن فعاليات وبرامج الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، بمشاركة متخصصين في مجال ريادة الأعمال ومستشارين في مجالات الابتكار وتطوير أعمال المنشآت على مدار خمسة أيام وذلك بمقر الغرفة بالمدينة المنورة.ويتناول اللقاء، عددا من المحاور حول ريادة الأعمال في ظل توجهات رؤية المملكة 2030، والضيافة، والسياحة، (الاتجاهات والفرص الريادية) وبناء العلاقات، وإيجاد الفرص الريادية، إضافة إلى دور وسائل التواصل الاجتماعي في التسويق للمشاريع الريادية، ودور الجامعات في تعزيز منظومة ريادة الأعمال والابتكار في ريادة الأعمال.

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