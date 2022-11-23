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وأكدت لجنة الانتخابات أن عملية التصويت سارت وفق الآلية التنظيمية وبالاستفادة من وسائل التقنية الحديثة في الانتخاب والتصويت، وإتاحة خيار التصويت الفردي للناخب وتصويت المجموعات لأعضاء مجلس الإدارة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اللجنة المشرفة على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمجمعة للدورة (1444_1448هـ)، أعلنت نتائج الانتخابات بعد انتهاء عملية الإدلاء بالأصوات عبر نظام التصويت الالكتروني، حيث أقرت فوز 4 مترشحين في الانتخابات، هم: خالد عبدالله محمد الحربي (107) أصوات، فيصل حمدان غالب بن سقيان (97) صوتا، ومشاري محمد راشد الجربوع (90) صوتا، وعبدالرحمن ناصر محمد التركي (50) صوتا.وأكدت لجنة الانتخابات أن عملية التصويت سارت وفق الآلية التنظيمية وبالاستفادة من وسائل التقنية الحديثة في الانتخاب والتصويت، وإتاحة خيار التصويت الفردي للناخب وتصويت المجموعات لأعضاء مجلس الإدارة.

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