شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة الأمريكية: تنظيم لقاءات لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت غرفة التجارة الأمريكية عن تنظيم لقاء بالعاصمة واشنطن في 8 ديسمبر المقبل ،حول دعم الأفكار والابتكارات الجديدة وتنمية مواهب الأعمال ، و تثقيف الجمهور حول كيفية عمل الأعمال بشكل جيد، وفعل الخير، والاستعداد للمستقبل عبر منصة Fast Forward وهي منصة مخصصة لاستكشاف الأشخاص والأفكار والابتكارات.

أضافت الغرفة عبر موقعها الرسمى، انه " سوف نجتمع مع أكثر المفكرين والفاعلين إنجازًا وواعدًا لمشاركة الحلول والأفكار التى تغير قواعد اللعبة والتي تعالج المشكلات الأكثر إلحاحًا فى العالم. لذلك، فى هذا الخريف ، Fast Forward معنا أيضًا الغوص فى هذه الموضوعات الملحة واكتشاف كيف يمكننا إعداد أنفسنا بشكل أفضل للمستقبل".

كما أعنت الغرفة عن تنظيم لقاء اخر يوم 15 ديسمبر خاصا بأصحاب الأعمال الصغيرة، حيث سيتم الاستماع لرواد الأعمال والخبراء على حدٍ سواء يشاركون وجهات نظرهم حول أهمية وفائدة أن تصبح شركة معتمدة، واستراتيجياتهم للحصول على شهادة الأعمال.

أوضحت الغرفة، إنه من خلال اللقاء سيتعرف المشاركون على التعرف على الطرق المختلفة التي يمكن أن تساعدهم بها الشهادة في تنمية الشركات ، والحصول على نصائح عملية حول الخطوات التي يجب اتخاذها للحصول على الشهادة. ، ونصائح حول الطرق التي يمكنهم من خلالها حشد فرق العمل لإنشاء بيئة داعمة.