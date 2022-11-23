شكرا لقرائتكم خبر عن المتحف القومى للحضارة يحتفل بذكرى مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط إحتفالية بمناسبة ذكرى مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك "توت عنخ آمون"، وذلك بالتعاون مع السفارة الإيطالية بالقاهرة.

واستهل الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، والسفير ميكيلي كوارونى السفير الإيطالي بالقاهرة، الإحتفالية بإلقاء كلمة رحبا خلالها بالضيوف، من بينهم الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور زاهى حواس وزير الآثار الأسبق، والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية السابق وعدد من سفراء الدول الأجنبية والعربية بالقاهرة، ولفيف من الهيئات العليا وعدد من الباحثين والمهتمين بمجال العمل الأثري.

وتضمنت الإحتفالية عرض فيلم وثائقي تحت عنوان: "توت عنخ آمون..المعرض الأخير"، والذي يحكي قصة اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون في نوفمبر 1922 و انبهار العالم بهذا الكشف العظيم، والاستعدادات و التجهيزات الخاصة لانطلاق المعرض المؤقت لبعض مقتنياته في أول محطاته الخارجية بمدينة لوس انجلوس عام 2018.

وعقب إنتهاء الفيلم قام الدكتور زاهي حواس بالتعقيب عليه لجمهور الحاضرين، حيث أوضح دور المصريين فى اكتشاف المقبرة وكافة الأمور المتعلقة بهذا الإكتشاف الهام.

كما تضمنت الاحتفالية معرضًا للصور الفوتوغرافية تحت عنوان "روايات لم نشهدها.. مقبرة توت عنخ آمون"، يعرض مجموعة من الصور النادرة التي ارتبطت بقصة اكتشاف المقبرة في الفترة ما بين عامي 1922 و 1930، ودور المصريين فى هذا الإكتشاف الأثري الفريد، بالإضافة إلى عرض محتوى لمَشاهد من مقبرة توت عنخ آمون وكنوزه على الشاشات الرئيسية للمتحف الموجودة عند مدخل قاعة المومياوات الملكية.