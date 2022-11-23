شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 22-11-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 22-11-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية، وسط تداوت مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 6.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 828.572 مليار جنيه.





إيقاف تداول 6 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ الشركة العربية المصرفية الدولية، عبر المحيطات للسياحة، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، مصر للأسواق الحرة.

البورصة تربح 6.8 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية، وسط تداوت مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 6.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 828.572 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 459 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 59.1 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.2% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.95%، والعرب على 8.85%، واستحوذت المؤسسات على 35.26% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.73%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 2.7 مليون جنيه، 112.4 مليون جنيه، 82.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 81.8 جنيه، 10.7 مليون جنيه، 105.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 12622 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 2177 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 15143 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 5195 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 2406 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 3503 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 3485 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1230 نقطة.

وصعدت أسهم 90 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 46 شركة، ولم تتغير مستويات 67 شركة.

أسهم خزينة

أعلنت شركات ابن سينا فارما، بالم هيلز للتعمير، المتحدة للإسكان والتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شراء الأولى 700 ألف سهم خلال جلسة أمس الإثنين، شراء الثانية 2.7 مليون سهم تمثل نسبة 0.08% من أسهم الشركة، شراء الثالثة 35 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.65% من أسهم رأس المال، شراء الرابعة 700 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 3.32%، شراء الخامسة 367.1 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.92%.





تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات اودن للاستثمارات المالية، النعيم القابضة للاستثمارات، العربية لإدارة وتطوير الأصول، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى 50 ألف سهم، 98.4 ألف سهم، 500 ألف سهم، 329.4 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة العبور للاستثمار العقاري 968 سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 10 آلاف سهم.

كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، راية القابضة للاستثمارات المالية 100 ألف سهم، 730 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركتي بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، المهندس للتأمين 190 ألف سهم، 1784 سهم، على التوالي.





السويدي إليكتريك أعلنت شركة السويدي إليكتريك، موافقة مجلس الإدارة على تأسيس شركة جديدة أو أكثر تملكها الشركة سواء ملكية منفردة أو بالشراكة مع الغير في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، وذلك وفقًا لنظام الشركات السعودي ونظام وزارة الاستثمار في المملكة.

وأعلن البنك التجاري الدولي، موافقة البنك المركزي المصري على انضمام هشام عز العرب إلى مجلس إدارة البنك كعضو غير تنفيذي من ذوي الخبرة، وذلك بناء على طلب مجلس إدارة البنك.

بلتون

أعلنت شركة بلتون المالية القابضة، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022، وبلغت إيرادات التشغيل 257.7 مليون جنيه مقابل 264.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغت صافي الخسائر 132.5 مليون جنيه مقابل مع أرباح 25.7 مليون جنيه.